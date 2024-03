Progetto "Cantieri" 2024: workshop gratuiti dal teatro-danza alla progettazione europea

Parte il 4 marzo, a Torino, l’edizione 2024 di Cantieri, progetto di alta formazione e ricerca artistica dedicato a professioniste e professionisti delle arti performative, ideato e organizzato da Play with Food festival e Casa Fools con la collaborazione di Sineglossa e il supporto de Il Circolo dei lettori. Novità di questa edizione è la collaborazione con Zerogrammi, nell’ambito di Inventario 2024. Il progetto Cantieri 2024 è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito nell’ambito delle “Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea”.

Cantieri 2024 si articolerà in quattro workshop gratuiti, che si terranno a marzo in diversi spazi di Torino. I partecipanti sono stati selezionati attraverso una call for artists che ha registrato più di 200 candidature dall’Italia e dall’Europa.

L’obiettivo del progetto, la cui ideazione nel 2022 emerge dalle criticità del settore performativo evidenziate dal periodo pandemico, è promuovere e sostenere la formazione e la professionalizzazione delle persone che operano nell’ambito delle arti performative, offrendo gratuitamente preziose occasioni di alta formazione e sperimentazione con artist* e professionist* di eccellenza, e importanti momenti di confronto e scambio con collegh*, operatrici e operatori.

Le prime due edizioni di Cantieri hanno ospitato masterclass e workshop tenuti da Mariano Dammacco, Rosario Lisma, Barbara Moselli, Roberto Fassone, Sineglossa, Liv Ferracchiati, Gabriela Muñoz e Andrea Cerri.

Il primo workshop, dedicato alla costruzione e all’interpretazione del personaggio, ha come titolo CHI HA PAURA DEI SENTIMENTI? Si terrà al Circolo dei lettori dal 4 all’8 marzo e sarà condotto da Giuliano Scarpinato, regista, drammaturgo, sceneggiatore e attore. Nel corso del workshop si costruirà il percorso verso la creazione di un personaggio, per poi lavorare sulle relazioni e ancora sul posizionamento di tutti questi elementi all’interno di una narrazione. Materiale di studio sarà Peccato che fosse puttana di John Ford, uno specchio a rovescio di Romeo e Giulietta, un capolavoro tardo elisabettiano dominato da cinismo, pessimismo, humor nero.

Dal 25 al 29 marzo, a Casa Luft, sede della compagnia Zerogrammi, si prosegue con ABITARE IL GESTO, seminario di teatro-danza e consapevolezza scenica condotto da Rita Petrone.

Il lavoro proposto si focalizzerà sull’esattezza del gesto e dell’azione scenica a partire da un approccio analitico fondato sulla tecnica pedagogica di Alwin Nikolais e sulle teorie di Rudolf Laban. Si tratta di un approccio pedagogico che non si limita a insegnare i “passi di danza”, ma analizzandoli attraverso i principi fondamentali di forma, spazio, tempo e motion, permette di accedere ad un livello più profondo di consapevolezza rispetto a ciò che si sta facendo.

Il seminario è organizzato in collaborazione con Zerogrammi nell’ambito del programma di formazione professionale Inventario 2024.

Dal 26 al 30 marzo, a Casa Fools, è il turno di Bruno De Franceschi con il workshop CORPO VOCALE, VOCE CORPORALE, dall’eloquente sottotitolo “La mia voce: che me ne faccio?”. Come può essere possibile far danzare una parola o come la parola e il canto possono far danzare un corpo? Sarà mai possibile pensare ad una drammaturgia, ad un movimento che nasca da un suono vocalico? Un percorso intensivo dedicato alla voce e al suo rapporto con il corpo, che si sviluppa attraverso una serie di approfondimenti tematici, dalla respirazione al ritmo, dal gramelot al canto.

I Cantieri offrono non solo formazione artistica ma anche progettuale e organizzativa. Dal 26 al 28 marzo al Circolo dei lettori, Fabio Colombo, responsabile della progettazione di Sineglossa, condurrà un WORKSHOP IN PROGETTAZIONE EUROPEA. Come funzionano i programmi europei? Come si costruisce un progetto europeo? Come si trovano i partner internazionali? Quali elementi si devono considerare scrivendo un progetto europeo? Il workshop risponde a queste domande con un approccio operativo e laboratoriale, che mira a dare a chi partecipa le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari a impostare o rafforzare i processi di progettazione delle organizzazioni con cui lavorano.