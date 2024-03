"Siamo tanti", i Karamamma festeggiano i 30 anni del loro disco più famoso con una serata di beneficenza

Sono stati uno dei gruppi "fondamentali" della scena torinese degli anni Novanta. Quella in cui si gettavano i semi di alcune delle band di maggiore successo del panorama nazionale. E giovedì 14 marzo, negli spazi di Hiroshima mon amour, i Karamamma festeggiano i 30 anni del loro risco più famoso, "Siamo Tanti".



Un concentrato di ska, rock, ma anche rap, funky e molto altro, in una ricetta che all'epoca era letteralmente unica, nel panorama. E che anche negli anni successivi ha faticato a trovare paragoni all'altezza, come crossover. Tutto cantato rigorosamente in italiano. Senza rinunciare a un taglio che mescolava intrattenimento a impegno sociale, con argomenti che ancora adesso sono piuttosto attuali, come l'immigrazione straniera o il razzismo nei confronti delle minoranze.





Una festa, insomma, per richiamare sotto il palco chi era abituato a ballare e divertirsi già negli anni Novanta. Ma anche un'occasione per fare del bene: tutto l'incasso della serata sarà infatti devoluto in beneficenza alla Onlus I Buffoni di Corte, che si occupa di ragazzi disabili sul territorio.