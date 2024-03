Porti, autorizzate 37 nuove assunzioni a Compagnia portuale Civitavecchia

(Adnkronos) - Il Ministero delle Infrastrutture e l'Adsp (Autorità di sistema portuale) hanno autorizzato 37 nuove assunzioni alla Compagnia portuale Civitavecchia. "I dati di traffico del 2023 che confermano - dichiara il presidente dell'Adsp Mtcs Pino Musolino - come il porto di Civitavecchia stia godendo di un buono stato di salute grazie a segni positivi nel comparto delle crociere, nel ro/ro pax e nell'automotive, sono ulteriormente certificati dall'autorizzazione che è stata concessa alla Compagnia Portuale di Civitavecchia per l'assunzione di 37 nuove unità."

"Il nostro scalo - sottolinea Musolino - nonostante diverse congiunture economiche e sociali internazionali negative che hanno creato un clima di grande instabilità e di incertezza, si è fatto trovare comunque pronto crescendo nei traffici e, nel contempo, ha generato nuovi posti di lavoro che daranno sicuramente un nuovo impulso di rilancio ai porti di Roma e del Lazio."

"L’autorizzazione alla stabilizzazione di trentasette lavoratori interinali è per noi una grande soddisfazione e certifica la bontà e l’efficienza gestionale del Cda e della struttura organizzativa della Compagnia Portuale Civitavecchia e una risposta concreta ai detrattori che vorrebbero “eliminare” la flessibilità regolata all’interno dei porti. Ci preme ringraziare il presidente dell’Adsp Musolino, che insieme al proprio ufficio del lavoro portuale non ha fatto mai mancare la sua vicinanza supportando la nostra richiesta. Così come la Direzione generale porti del ministero delle infrastrutture e trasporti. Ringraziamo, inoltre, i nostri uffici amministrativi per il grande lavoro svolto e Ancip per il continuo supporto", dichiara Patrizio Scilipoti presidente della Compagnia portuale di Civitavecchia.