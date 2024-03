Trofarello, la truffa dello specchietto mette nei guai un diciannovenne. Denunciato dai carabinieri

La tattica, ormai nota, è quella che viene definita la "truffa dello specchietto". Ovvero simulare un - lieve - incidente automobilistico con un ignaro passante per cercare di raggranellare qualche soldo senza ricorrere all'assicurazione.



A finire nei guai, però, questa volta è stato un 19enne denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di almeno due episodi, a Trofarello e a Moncalieri.



Il giovane, secondo le ricostruzioni, attirava l’attenzione delle ignare vittime, alla guida delle loro auto, con un improvviso rumore di carrozzeria (causato dal lancio di un oggetto) che le induceva a fermarsi, convinte di aver colpito qualcosa o qualcuno. Entrava quindi in scena il giovane che raggirava il malcapitato inducendolo a credere di avergli urtato e danneggiato lo specchietto dell’auto e, pertanto, a farsi risarcire con denaro contante o, se necessario, perfino accompagnandolo allo sportello bancomat per prelevare.