"Basta agi animali nei circhi": anche la LAV Torino scende in piazza

Petizione al Presidente Meloni per dire stop " a questa grande sofferenza per gli animali"

Si stima che ancora oggi siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli indecenti, addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti.

Per questo LAV invita tutti i cittadini a dire: “#BastAnimaliNeiCirchi”. Nei fine settimana del 9 e 10 e del 16 e 17 marzo sarà possibile sostenere la campagna contro lo sfruttamento degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. In varie piazze italiane saranno allestiti i tavoli LAV, dove sarà possibile firmare la petizione "con cui chiederemo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al Parlamento di porre finalmente fine a questa grande sofferenza per gli animali, anche aiutando economicamente la riconversione e il rilancio dei numeri circensi in spettacoli umani".

Marco Francone, Responsabile della LAV di Torino spiega “ Ai tavoli LAV sarà possibile raccogliere informazioni sulla campagna #BastAnimaliNeiCirchi e farsi fotografare con il materiale informativo. Sarà anche possibile scegliere le tradizionali uova di Pasqua LAV, per essere con noi in prima linea contro i circhi e a sostegno dei nostri animali salvati dai circhi Le uova di Pasqua LAV sono realizzate da Altromercato, la principale organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia e la seconda al mondo, in buonissimo cioccolato vegan (fondente extra e anche alla bevanda di riso)”.

A Torino la LAV sarà in via Roma 365, sotto il portico di fronte al negozio LEGO. Sarà possibile venire a firmare e prendere l’uovo presso la sede mercoledì 14 marzo e giovedì 21 marzo, dalle 16 alla 19.