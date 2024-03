Ruba il portafoglio ad un'anziana in piazza San Carlo: scattano le manette per un 31enne romeno

Ruba il portafoglio a un'anziana : scattano le manette per un 31enne romeno (foto d'archivio)

Gli agenti della Questura di Torino insieme al personale del Commissariato Centro e dell’UPSGP, hanno tratto in arresto un uomo trentunenne di origini romene gravemente indiziato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, in concorso con ignoti aggravato.

Sono circa le ore 13 di domenica, quando durante la manifestazione “Just The Woman I am” in Piazza San Carlo, un’anziana signora riferisce agli operatori di essere stata appena derubata del suo portafoglio contenente alcune carte bancomat.

Nel frattempo alla signora arrivano sul cellulare messaggi trasmessi da diversi istituti bancari relativi a plurimi tentativi di prelievo effettuati con le sue carte.

Gli agenti si dirigono immediatamente all’ultima postazione bancomat segnalata nel messaggio, dove trovano 3 soggetti che alla loro vista tentano di allontanarsi. Uno di questi viene visto gettare a terra delle carte bancomat, che successivamente verranno recuperate dagli operatori e in seguito si dà alla fuga per le vie del centro.

Ne nasce un inseguimento appiedato che si conclude in via Palazzo di Città dove il 31enne viene definitivamente raggiunto e tratto in arresto.

La refurtiva consistente anche in un’agenda con riportati i diversi pin delle carte è stata recuperata e restituita alla vittima.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.