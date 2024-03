Andrea Appino fa tappa all'Hiroshima Mon Amour per il suo tour Humanize

A otto anni da “Il grande raccordo animale” e a dieci da “Il testamento”, vincitore della targa Tenco come miglior opera prima, il cantautore toscano, penna, voce e chitarra dei The Zen Circus, Andrea Appino torna in tour per presentare il suo ultimo lavoro “Humanize” che porta sul palco di Hiroshima Mon Amour alle 22 di giovedì 7 marzo.





Humanize Club Tour 2024 sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco ed esplorarne l’universo, ma anche per reimmergersi nei due album “Grande raccordo animale” (2015) e “Il Testamento” (2013).

Appino è un infaticabile performer live ed è pronto a darne riprova anche in questo tour. “Humanize” è un progetto a 360 gradi, che si propone di indagare l’umanità nelle sue molteplici forme ed espressioni, e non poteva mancare di nuovi momenti di incontro tra esseri umani: sarà questo lo spirito dei live proposti dall’artista. Il titolo “Humanize” trae ispirazione da una funzione, presente in diversi software di produzione musicale, che prende impulsi midi quantizzati nel tempo e nella dinamica e li sposta impercettibilmente in modo casuale, simulando un errore costante. Lo scopo è evadere l’esattezza digitale creando imperfezioni prossime a quelle umane.

“8 anni di lavoro condensati in 72 minuti di musica, 23 tracce, 14 canzoni, 9 comizi di umanità. Un viaggio attraverso ciò che più ho amato, più ho odiato (e meno ho capito) al mondo: noi» - racconta Appino

Andrea Appino, noto semplicemente come Appino, è penna, voce e chitarra dei The Zen Circus dal 1995, con i quali ha pubblicato 12 album, un ep, una raccolta e un romanzo autobiografico. Con il Circo Zen, Appino ha calcato centinaia di palchi in tutta la penisola e non solo, affermandosi come un punto di riferimento per la scena rock nazionale. La carriera con i The Zen Circus lo ha portato a collaborare con alcuni nomi dell’Olimpo della musica mondiale come Violent Femmes, Kim Deal dei Pixies e Jerry Harrison dei Talking Heads. Nell'ottobre 2012, durante una delle periodiche pause della band, Appino comunica la pubblicazione del suo primo album solista, “Il testamento”, uscito il 5 marzo 2013. Nel settembre 2013 “Il testamento” vince la Targa Tenco nella categoria "migliore opera prima di cantautore”. Nel marzo 2015 viene annunciata la pubblicazione del secondo album in studio, “Grande raccordo animale”, in uscita il 26 maggio dello stesso anno. Dopo otto anni di lunga e profonda ricerca, dopo una speciale ristampa per festeggiare l'anniversario de Il testamento, Appino è ora pronto a tornare con un nuovo lavoro solista, “Humanize”, il 17 novembre 2023: un concept album ambizioso e strutturato sul concetto di "umanità".