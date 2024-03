Le Stelle nello Sport per la Fondazione Gigi Ghirotti: in campo anche Chiesa, Buongiorno e Miressi

Le Stelle nello Sport in campo per la Fondazione Gigi Ghirotti: tra loro anche Miressi

Una grande squadra per un obiettivo speciale. Le più luminose “Stelle nello Sport” scendono in campo per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti nella 19° edizione dell’Asta benefica delle Stelle sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport.

Una maratona benefica che inizia oggi e terminerà a fine maggio. Ogni settimana a disposizione di collezionisti e appassionati ci saranno cimeli autografati da campioni di numerose discipline sportive.



Stelle nello Sport compie 25 anni. Un quarto di secolo di passione sportiva al servizio della comunità ligure e nazionale. Un progetto nato per celebrare gli sportivi e, in particolare, promuovere le discipline meno conosciute, cresciuto nel tempo con una mission sociale dedicata proprio alla Fondazione del Prof. Franco Henriquet che opera per l’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili, a domicilio e in hospice.

Si parte con una settimana speciale. Dieci cimeli di grande qualità tra calcio nazionale e internazionale e campioni delle discipline olimpiche sono disponibili su Memorabid. Come per tradizione le prime adesioni sono firmate da Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella, società calcistiche liguri da sempre vicine al progetto. La maglia di Mateo Retegui, a segno in 6 occasioni nella stagione 2023/2024 con rincorsa verso i prossimi Europei, è all'asta sino a lunedì prossimo così come quelle di Sebastiano Esposito (Sampdoria). C’è la maglia Atalanta di Ademola Lookman, che sarà seguita da quella di Federico Chiesa (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino) e dal pallone donato dalla Figc con gli autografi dagli Azzurri di Spalletti.

Pezzi pregiati in chiave olimpica: c’è la maglia del centenario delle Fiamme Gialle di Atletica leggera, autografata da Ambra Sabatini, oro nei 100 metri ai Giochi Paralimpici di Tokyo. C'è Paola Egonu con la maglia della Nazionale donata dalla FIPAV. La vela olimpica è rappresentata dalle dorate gesta di Caterina Banti e Ruggero Tita grazie al contributo della Federvela. Dalla Federugby arriva la maglia autografata da tutti i protagonisti della Nazionale. Sul parquet per beneficenza anche Treviso Basket con tutti i suoi giocatori, così come arriverà quella di Tortona. Gli amanti del Tennis possono collezionare la pallina autografata dal Davis man Matteo Arnaldi mentre Francesca Fiorellini, giovane golfista italiana, scende in campo con il cappellino FIG autografato.

Dopo l’exploit ai Mondiali, ecco la maglia Italia autografata da Simona Quadarella. Al suo fianco si “tufferanno” nelle prossime settimane tanti Campioni che sono stati protagonisti al Trofeo Nico Sapio di Genova, da Alberto Razzetti a Benedetta Pilato, passando per Matteo Ciampi, Matteo Rivolta, Lorenzo Mora, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri.

Su Memorabid, la piattaforma digitale fondata da Alberto Zacchetti Ceriani che offre e garantisce una continua selezione dei migliori cimeli sportivi, arriveranno la maglia azzurra di Anna Danesi (pallavolo), il pallone firmato dalle giocatrici della Prosecco DOC Imoco Conegliano, vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa (donato dalla Lega Pallavolo femminile), la felpa della Nazionale di spada maschile campione del mondo (donata dalla Federscherma), la maglia di Tokyo 2020 del Campione Olimpico Mauro Nespoli e lo zaino delle Paralimpiadi di Tokyo firmato da Elisabetta Mijno, donati dalla Fitarco.

“In questi lunghi e intensi anni di aste benefiche – racconta Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport - abbiamo potuto contare sulla partecipazione delle stelle più luminose dello sport mondiale: da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, da Bebe Vio ad Alex Zanardi. E ancora Cristiano Ronaldo, Messi, Milito, Del Piero, Totti, Mancini, Ibrahimovic, Buffon, Platini, Magnini, Pizzo, Tamberi, Vettel, Eto’, Vanessa Ferrari, Piccinini, Pennetta, Vezzali, Antonio Rossi, Nino Benvenuti, Bugno, Bargnani, Mc Enroe, Fognini, Campriani… e molti altri. Oggi riparte il nostro viaggio a sostegno della Gigi Ghirotti grazie alla sensibilità e supporto di tante Federazioni e Leghe, di Società sportive e di tanti Campioni che hanno deciso di sposare il nostro progetto. Sarà una magnifica corsa a tappe dove a vincere saremo tutti!”.