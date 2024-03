Raspini e il grande ciclismo: non solo Giro d’Italia

L’attenzione e il supporto di Raspini S.p.A. al mondo del ciclismo sono oramai noti, così come è nota la condivisione degli alti valori sportivi e l’amore per il territorio. Una piacevole consuetudine che assume in questo 2024, una connotazione e un impegno ancora più incisivi.

L’azienda di Scalenghe conferma infatti la partnership con il Giro d’Italia, come Fornitore Ufficiale della 107° edizione, che prenderà il via il 4 maggio da Venaria, e nei giorni successivi si snoderà per le strade piemontesi, protagoniste di ben quattro tappe. Il Giro, che si concluderà il 26 maggio a Roma, regalerà Giorni in cui la Carovana Rosa porterà, la sua entusiasmante presenza, fatta di importanti prestazioni atletiche e momenti di grandi festeggiamenti, lungo lo stivale.

In attesa del Giro d’Italia Raspini ha deciso di dare il suo sostegno anche e una Grande Classica: la Milano Sanremo, che si svolgerà sabato 16 marzo 2024, con un’inedita partenza da Pavia, per arrivare a Sanremo dopo 288 chilometri, molti dei quali percorsi nelle terre del Tortonese e dell’Alessandrino.

E ancora, nell’autunno, e più precisamente il 10 ottobre 2024, Raspini concluderà la sua personale e straordinaria stagione ciclistica, al fianco degli atleti che percorreranno con impegno colline e pianure, nella 108° edizione della Gran Piemonte.