Il 17 marzo Santena e i suoi giovani studenti protagonisti della Giornata dell'Unità Nazionale

Il 17 marzo si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita come festività civile con la Legge 222 del 23 novembre 2012, con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica. Per le scuole di ogni ordine e grado sono previsti percorsi didattici, momenti di riflessione, iniziative e incontri celebrativi, che hanno il fine di far conoscere gli eventi e il significato del Risorgimento, ma anche di far riflettere sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della bandiera nazionale e nel XX secolo, all’approvazione della Costituzione repubblicana.

La ricorrenza del 17 marzo a Santena , dove ci sono la casa e la tomba di Camillo Cavour, viene celebrata ogni anno con particolare attenzione e partecipazione. Santena è uno dei luoghi in cui, sin dal 2013, il Governo ha previsto che si tengano momenti celebrativi e deposizioni di corone di fiori alle tombe che custodiscono le spoglie mortali dei Padri della Patria: oltre a Cavour, Giuseppe Mazzini (Pisa), Giuseppe Garibaldi (Caprera) e il re Vittorio Emanuele II (Roma). È previsto che le celebrazioni, patrocinate dalla Città metropolitana di Torino, avvengano alla presenza di rappresentanti del Governo e degli Enti territoriali.

Accanto e insieme ai momenti ufficiali, a Santena gli studenti sono i protagonisti una rievocazione sportiva che rende vivo e partecipato il percorso di recupero e valorizzazione della memoria storica. Martedì 12 marzo alle 9,15 nel Parco Cavour sono in programma le Cavouriadi, che prevedono una corsa campestre riservata alle allieve e agli allievi delle classi 5° elementare e 1ª, 2ª e 3ª media. Si tratta della riedizione della gara organizzata 205 anni fa, nel 1819, dal giovanissimo conte Camillo Cavour in occasione del suo nono compleanno. La corsa si disputerà sulla distanza di 1.739 metri, su di un fondo erboso e sterrato, con partenza e arrivo davanti al castello. La gara ha anche l’obiettivo di rafforzare la rete della memoria patria, alla quale quest’anno partecipano altri tre Comuni cavouriani e risorgimentali di primaria importanza: Grinzane Cavour, Trino Vercellese e Torino, rappresentata dall’istituto comprensivo “Niccolò Tommaseo”.