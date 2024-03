C'è tanto rosa nei campi: in Piemonte quasi un'azienda su quattro è guidata da donne

In Piemonte, regione che si classifica sesta per numerosità di aziende in rosa, circa 95 mila imprese sono guidate da donne. Oggi le imprese femminili rappresentano il 22,4% delle circa 423mila realtà con sede legale sul territorio regionale. L’agricoltura si conferma, dopo il commercio all’ingrosso e al dettaglio, al secondo posto con 12,6% tra il settore più scelto in cui operano le imprese femminili piemontesi. L’analisi provinciale rivela come l’incidenza dell’imprenditoria femminile sia superiore alla media regionale nelle province di Alessandria (23,1%), Novara (23,0%), Verbano C.O. (22,9%) e Vercelli (22,8%). Asti (22,6%), Cuneo (22,3%) e Torino (22,2%) registrano una quota rosa prossima alla media regionale con Biella che si attesa al 21,3%, secondo i dati di Unioncamere Piemonte.