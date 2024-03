Stili di tendenza nel 2024 per un arredamento made in Italy

Ogni anno si fanno ricerche per identificare le tendenze che guideranno la moda dell’anno in corso.

Gli stili sono tanti e differenti, ma la cosa più importante è trovare quel design che possa rispecchiare la vostra personalità e la vostra idea di casa accogliente. Una volta identificato il tocco da dare alla vostra abitazione potete scegliere i mobili e i materiali più adatti per far risaltare il vostro stile.

Per questo 2024 gli stili più di tendenza saranno il design moderno e lo stile raw o industriale. Due tipologie di arredamento opposte, la prima propone complementi d’arredo contemporanei e funzionali, mentre la seconda crea atmosfere industriali dal sapore vintage. I siti di arredamento stanno già ampliando la loro offerta come Viadurini.it, tra i più noti del settore proprio per la sua esclusiva selezione di tavoli da pranzo moderni.

Stile Moderno

Per coloro che amano gliquesto stile contemporaneo è perfetto per dare risalto ad ogni stanza della casa. Caratteristiche di questo stile sono la scelta diche creano linee e texture semplici, pulite ed ordinate. I, bianco, panna e ghiaccio, sono i veri protagonisti per creare un ambiente luminoso e accogliente. Mentre per i materiali ampio spazio all’utilizzo di, materiale resistente e di valore durevole nel tempo.

Stile Raw

“Raw” in inglese significa “grezzo” e questo stile mette proprio al centrodelle stanze di casa. Lesono quellerichiamate grazie all’utilizzo di materiali come il legno grezzo, il cemento e il ferro. Le imperfezioni diventano design e arricchiscono questi complementi d’arredo che hanno anche un sapore vintage. Questa tendenza è stata anche confermata dalla Houzz che si occupa di ristrutturazioni e design.