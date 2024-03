Sinner al 3° turno di Indian Wells, Kokkinakis ko in 2 set

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Jannik Sinner. L'italiano, terza testa di serie e numero 3 del mondo, debutta con una vittoria e accede al terzo turno del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). L'altoatesino si è imposto in due set sull'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 99 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-0 in un'ora e 20 minuti di gioco.Al prossimo turno Sinner sfiderà il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 Atp, e il croato Borna Coric, numero 35.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).