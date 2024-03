Come migliorare il rapporto con gli amici

Il legame d'amicizia che c'è tra due persone è sacro, perché sono i rapporti speciali a rendere la vita più dolce. Il supporto reciproco e la compagnia che ci si fa a vicenda migliorano le giornate di ognuno, e per questo alimentare una relazione così profonda è davvero essenziale per stare bene con se stessi prima che con gli altri. Tuttavia, spesso capita di avere difficoltà di approccio, problemi comportamentali oppure semplicemente si ha un orgoglio troppo grande per risolvere in maniera sana i conflitti. A volte è questione di poco, basterebbe davvero un piccolo gesto o un accorgimento tale da far comprendere all'altro quanto affetto c'è, eppure per un motivo o per un altro non si riesce a fare questo passo. E allora come si può migliorare il rapporto con gli amici? Di seguito dei consigli pratici per rafforzare giorno dopo giorno la solidità delle proprie relazioni.

Comunicazione aperta

Per poter riuscire a migliorare il rapporto con gli amici è necessario avere una comunicazione aperta e sana, dove la sincerità e l’affetto risultano essere i due fattori caratterizzanti. Bisogna sempre essere chiari nella vita, ma nell’amicizia ciò vale ancora di più perché si devono manifestare quelli che sono i propri pensieri, sentimenti e paure. Grazie ad una comunicazione più aperta è senz’altro possibile risolvere i contrasti che si possono creare con gli amici, e lo si fa in maniera pacifica.

Infatti, è fondamentale spiegarsi e comprendersi a vicenda per evitare che i fraintendimenti generino problematiche ben più gravi. Inoltre, potrebbe essere carino nei confronti altrui riuscire ad essere presenti anche prima di andare a letto e al risveglio la mattina, e d’altronde nell’epoca contemporanea basterebbe inviare dei messaggi con un’immagine e una frase per la buonanotte, così come per il buongiorno. Per ottenere delle immagini con delle frasi simpatiche, divertenti e dolci, consigliamo il portale Frasilandia.com, dove sarà possibile trovare persino gli aforismi e le citazioni degli autori più famosi al mondo.

Ascolto attivo

Quando si fa riferimento alla comunicazione non si indica soltanto il parlare ma anche l’ascoltare. Per poter migliorare le relazioni interpersonali è fondamentale proporre un ascolto attivo agli amici che ci circondano, perché risulta essenziale per chiunque avere una spalla su cui contare sia quando si hanno dei dubbi che nel momento in cui si ha la volontà di condividere un ricordo oppure un’esperienza, bella o brutta che sia. Offrire il proprio ascolto attivo significa dare piena attenzione alle parole dell’altra persona, senza dare giudizi affrettati e soprattutto senza interrompere. Si possono chiedere chiarimenti, così come bisogna mostrare empatia.

Trascorrere del tempo insieme

Per rafforzare il legame con gli amici bisogna trascorrere del tempo insieme, perciò suggeriamo di individuare le attività e le passioni che si hanno in comune in modo da dedicarci il proprio tempo. Così facendo si vengono a generare dei ricordi e delle emozioni uniche e si consolida il rapporto con l’altro: ci si può godere la compagnia reciproca facendo sport, conversando, guardando un film o persino facendo jogging.

Essere presenti nei momenti difficili

L’amicizia non esiste soltanto per la gioia e la felicità, ma anche per condividere la tristezza e le esperienze negative. Un buon amico deve essere presente nei momenti difficili ancor più che in quelli felici, poiché offrire il proprio supporto è essenziale per rendere il proprio legame ancora più profondo. Si deve ascoltare empaticamente quanto l’altro ha da dire, e poi si può offrire il proprio aiuto pratico agendo o dando un consiglio sincero. La solidarietà è un fattore cruciale per migliorare il rapporto con gli amici.

Rispettare i confini

Siccome ciascun individuo ha i suoi pregi e i suoi difetti, è sempre bene comprendere gli uni e gli altri. Infatti, una volta che si è a conoscenza dei limiti di un amico non bisogna assolutamente farglieli pesare, ma è invece importante rispettare i confini e le sue decisioni. Nonostante in alcune occasioni si possano non condividere le scelte e le idee dell’altra persona, è comunque doveroso dimostrare rispetto e comprensione.