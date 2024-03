Martedì anche gli Under 15 del Toro nel quadrangolare "Cento Baci" per onorare il mito di Bacigalupo

Martedì anche i giovani del Toro nel quadrangolare "Cento Baci" per ricordare Bacigalupo

Celebrare la figura di Valerio Bacigalupo, nell'anno del centenario della nascita, unendo l'utilità di un'iniziativa solidale in memoria di Marco Siri. Con questo duplice intento stamane è stato presentato il quadrangolare Under 15 "Cento Baci" che si terrà martedì 12 marzo, a partire dalle 14:30 nella cornice dello stadio "Picasso" di Quiliano, in provincia di Savona.

In campo ci saranno i padroni di casa del Quiliano & Valleggia, il Città di Savona, il Vado e il Torino che, secondo le prime anticipazioni, sarà seguito anche da una rappresentanza di tifosi. Il torneo punterà a raccogliere fondi per l'acquisto di nove e-bike necessarie per il primo soccorso.

A fare gli onori di casa sono stati Paolo Bacigalupo, il presidente del Q&V, Giorgio Landucci e Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano, ma anche numero uno della Consulta dello Sport del Comune di Savona.

L'occasione è stata utile anche per parlare dello stadio che porta proprio il nome di Valerio Bacigalupo, asset fondamentale per il rilancio degli striscioni dopo l'acquisizione del marchio da parte della società del presidente Santucci.