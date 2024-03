Volley, serata no per Chieri: il Bisonte Firenze vince 3-0 al PalaFenera

Passo falso della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaFenera contro il Bisonte Firenze. La squadra di Parisi si impone 0-3, centra il quarto successo di fila e il quinto degli ultimi sei confronti con le biancoblù, e interrompe in campionato una striscia negativa di sei sconfitte. Per le ragazze di coach Bregoli la conquista del matematico quinto posto in classifica è rimandata.

Il risultato premia meritatamente Firenze che interpreta meglio la partita. Le toscane fanno la differenza soprattutto al servizio mettendo in grossa difficoltà la ricezione chierese (8 gli ace realizzati) e nella fase break. Con un po’ di turnover in vista della finale di Coppa CEV (vengono tenute a riposo Grobelna e Skinner) Chieri mette in campo troppo poco e con troppo poca continuità per poter sperare di contrastare le ospiti. I set conclusi 20-25, 23-25 e 18-25 non fanno una piega.

Il premio di MVP va a Mazzaro, alla prima da ex al PalaFenera. Top scorer Anthouli con 16 punti, mentre le migliori realizzatrici del Bisonte sono Kipp (14), Alsmeier (12) e Ishikawa (11).

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Bisonte Firenze 0-3 (20-25; 23-25; 18-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov, Anthouli 16, Zakchaiou 6, Gray 8, Kingdon 9, Omoruyi 4; Spirito (L); Morello, Jatzko 3, Weitzel 2, Kone 1. N. e. Grobelna, Skinner, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni 2, Kipp 14, Acciarri 8, Mazzaro 7, Alsmeier 12, Ishikawa 11; Leonardi (L); Lazic 1, Ribechi, N. e. Agrifoglio, Montalvo, Kraiduba, Graziani (2L). All. Parisi; 2° Cervellin.

ARBITRI: Cavalieri di Lamezia Terme e Canessa di Bari.

NOTE: prima del fischio d’inizio è stato consegnato un mazzo di fuori all’ex Alessia Mazzaro. Presenti 1013 spettatori. Durata set: 26′, 25′, 27′. Errori in battuta: 11-11. Ace: 0-8. Ricezione positiva: 54%-67%. Ricezione perfetta: 32%-33%. Positività in attacco: 50%-54%. Errori in attacco: Muri vincenti: 7-6. MVP: Mazzaro.