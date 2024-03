Volley A1/F: La Wash4green Pinerolo contro Casalmaggiore per blindare i playoff scudetto

Sfida importante quella di domani, domenica 10 marzo, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Il confronto diretto con Casalmaggiore può sancire il passaggio matematico ai playoff scudetto. Le lombarde sono a 9 punti dalla Wash4green Pinerolo (25 contro 34) e sono protagoniste di una seconda parte di stagione di livello, che ha permesso loro di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione e battere addirittura Milano nel turno infrasettimanale.

In settimana la Lega ha stabilito che i playoff per la Challenge Cup non verranno disputati per dare maggior spazio alla nazionale di Velasco, in vista delle Olimpiadi. Il biglietto per un incredibile salto in Europa delle ‘pinelle’ dipende dalla difesa del sesto posto e da un’eventuale vittoria di Chieri della Coppa Cev. Sono infatti le chieresi ad occupare attualmente il quinto posto, riservato a chi dovrà disputare la Challenge il prossimo anno.