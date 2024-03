Neve sulle montagne del Torinese, problemi e strade chiuse nel Canavese

L'arrivo del maltempo era stato annunciato dalle previsioni di Arpa Piemonte, ma se su Torino si è limitato alla pioggia, anche se di forte intensità già nel corso della notte, in montagna l'arrivo della neve ha causato problemi e disagi, specialmente nel Canavese.

Strade chiuse, black out a Ceresole

A Ceresole Reale è caduto oltre mezzo metro di neve fresca, ma soprattutto tra le 5 e le 9 di stamattina - come riferisce l'agenzia ansa - si è pure verificato un black out in tutto il paese, poi fortunatamente risolto dai tecnici Enel.

La strada per la borgata capoluogo è stata chiusa per precauzione. In Valle Soana, nella parte alta di Valprato, diverse borgate sono rimaste senza corrente dalle 8 di questa mattina ed anche in questo caso è stato necessario chiamare ad intervenire i tecnici.

Interrotte alcune linee elettriche nelle valli di Lanzo, dove si registrano anche problemi con la telefonia, sia fissa che mobile, black out e disagi segnalati a Perosa Argentina, nel Pinerolese.

Sospese messe e funzioni religiose

I disagi del maltempo hanno costretto i parroci della Valle Orco a sospendere tutte le messe e le funzioni per ridurre al minimo gli spostamenti in auto. Sempre in provincia di Torino chiusa in alcuni tratti, per la caduta di alberi sovraccarichi di neve, la provinciale 32 che da Viù porta a Usseglio, nelle valli di Lanzo.

La sala operativa della Protezione civile regionale è aperta dalle 8 di stamattina: in tutto il Piemonte c'è allerta gialla per rischio di frane e allagamenti. La speranza è che nel pomeriggio la situazione possa ritornare alla normalità, con l'atteso stop delle precipitazioni.