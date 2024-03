Sport |

Basket, Reale Mutua senza Vencato ma con Donte Thomas nel posticipo di Forlì

L'americano, dopo il volo lampo negli Stati Uniti, è rientrato in tempo utile per svolgere un allenamento con i compagni prima della sfida contro l'Unieuro

Reale Mutua Basket Torino comunica che Luca Vencato non sarà a disposizione per la partita odierna in trasferta contro l’Unieuro Forlì, a causa di un dolore al polpaccio sinistro manifestatosi in settimana. Nonostante le sue condizioni fossero in miglioramento, le ultime verifiche mediche effettuate hanno indicato la necessità di tenere a riposo il giocatore. Il club gialloblù inoltre comunica che l’atleta Donte Thomas, rientrato in Italia sabato in mattinata dopo essere stato autorizzato a tornare temporaneamente negli Stati Uniti, si è allenato con la squadra prima della trasferta di Forlì e sarà a disposizione di coach Franco Ciani e dello staff tecnico per la partita di questa sera.

comunicato stampa

