Grugliasco, Le Serre firma tre convenzioni per favorire l'inserimento sociale delle persone fragili

Da alcuni anni la Società Le Serre ha avviato con diversi soggetti del territorio di Grugliasco accordi utili a favorire l'inserimento sociale di persone fragili, l'attivazione di tirocini curriculari e di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola lavoro).

La convenzione stipulata nel 2023 con l'Università degli Studi di Torino, attiva fino al 2026, ha di recente permesso a una studentessa del Corso di Laurea in Economia aziendale di effettuare un tirocinio curriculare di 20 ore settimanali che terminerà a fine marzo. «Le mansioni di cui mi sono occupata in questi mesi sono state diverse, dall’assistenza alle attività contabili alla fatturazione, dalla predisposizione dei buoni d'ordine al supporto alle attività amministrative e di segreteria - sottolinea Alessandra – È stata un’esperienza formativa molto interessante, che mi sarà sicuramente utile nel percorso universitario e per un futuro lavoro».

Arriva dall'Istituto d'istruzione superiore "Curie – Vittorini" di Grugliasco, invece, un giovane studente che frequenta il quarto anno del percorso tecnico a indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT). Dal mese di gennaio e fino ad aprile è ospitato a titolo gratuito dalla Società Le Serre e sta seguendo un percorso formativo personalizzato che gli permette, tra l'altro, di fare alcune esperienze di disegno tecnico e di progettazione con il programma AutoCAD.

La firma sull'ultima convenzione vede l'ASL TO3 come soggetto attuatore. In tal senso, sono tre, ad oggi, le persone in servizio presso la Società Le Serre che sono state reclutate nell'ambito di progetti individuali di attivazione sociale sostenibile (PASS).