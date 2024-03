Tra Ballari e Calleri, spunta Bonansea: a Bricherasio la corsa per il tricolore potrebbe essere a tre

I candidati in corsa per le prossime elezioni comunali di Bricherasio – 8 e 9 giugno – potrebbero essere tre. Il primo cittadino uscente Simone Ballari e il suo primo sfidante Guido Calleri hanno già lanciato la loro candidatura. Ma sembra essere in corsa anche un terzo incomodo: l’ex sindaco Claudio Bonansea, infatti, non smentisce le voci che lo vorrebbero al lavoro per creare una propria lista.

“Al momento non voglio rilasciare dichiarazioni ufficiali ma confermo che sto guardando con interesse alla prossima scadenza elettorale” non si sbottona Bonansea. Primo cittadino dal 1985 al 1990, più volte consigliere comunale, assessore alla Provincia di Torino per la Democrazia Cristiana, ed eletto senatore nel 1994 per il Centro Cristiano Democratico, ha 72 anni.

Guido Calleri, invece, prende le redini di quella che oggi è la minoranza di ‘Più uniti per Bricherasio’: “La decisione di candidarmi è arrivata al termine di un percorso che mi ha portato ad avvicinarmi ai consiglieri di ‘Più uniti per Bricherasio’ con cui condivido la percezione dei problemi del paese come quello della viabilità” riepiloga Calleri. In passato il gruppo aveva candidato Daniela Chiappero e Mauro Falco. Cinquantaduenne, è figlio di Edoardo Calleri, primo presidente della Regione Piemonte e sindaco a Bricherasio tra gli anni cinquanta e sessanta. “Mi ero presentato alle elezioni comunali del 1999 assieme ad Emilio Bolla e nel 2009 avevo partecipato a quelle provinciali con l’UdC prendendo 1.000 voti” racconta. Calleri vive in paese dove gestisce la villa storica che ospita visite, eventi, matrimoni, ma lavora a Torino e si occupa di energie rinnovabili.

L’attuale sindaco, Simone Ballari, punta invece al secondo mandato e può contare sull’appoggio del suo vice Ilario Merlo, che ha indossato la fascia tricolore prima di lui. “Lo zoccolo duro della lista ‘Progetto civico per Bricherasio’ rimarrà lo stesso con il vice sindaco Merlo che continuerà a fornire il contributo della sua esperienza con alcune forze nuove” anticipa il 42enne, coordinatore didattico all’Istituto Maria Immacolata di Pinerolo.