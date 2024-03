Uno spazio per sviluppare iniziative imprenditoriali: nasce al Politecnico di Torino La Fucina delle Idee

Una nuova e originale proposta rivolta agli studenti del Politecnico di Torino - che da molti anni sta andando verso un modello innovativo di didattica partecipata per superare la tradizionale lezione frontale – è stata oggi presentata in sala Maxwell: si tratta de La Fucina delle Idee, evoluzione delle già collaudate Challenge by Students, le competizioni a squadre composte da studenti e studentesse con formazioni differenti che collaborano per proporre una soluzione creativa al tema proposto dall’azienda che lancia la sfida.

Si tratta infatti di uno “sportello”, un luogo fisico e informale dove poter sviluppare le proprie idee tecnologiche attraverso il supporto del personale dell’Ateneo specializzato, che sarà a disposizione per seguirne lo sviluppo e la conseguente valorizzazione lungo un percorso finalizzato a dare vita a soluzioni innovative con l’obiettivo di avvicinarle al mercato.

Dopo un colloquio preliminare e una prima analisi dell’idea proposta, allo studente o studentessa saranno forniti il materiale e le indicazioni per lavorare sull’approfondimento e la strutturazione del progetto. L’obiettivo sarà di impostare una analisi SWOT, comparare le offerte analoghe già esistenti per arrivare a strutturare una ipotesi di ingresso sul mercato e di Business Model.

Il lavoro sarà costantemente monitorato e supportato dal personale del Team Fucina mediante incontri periodici, e andrà a comporre un dossier che verrà valutato dal Comitato Interdipartimentale per il Trasferimento Tecnologico (LabTT), composto da docenti che provengono da tutti i dipartimenti dell’Ateneo.