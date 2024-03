L'atmosfera energica del Crazy Time Casino

Crazy Time Casinò: un'esplosione di vincite che sta battendo il record di incassi

Crazy Time

Sono proprio le sue regole semplici e le puntate adatte a qualsiasi budget, oltre a un'atmosfera coinvolgente, che hanno coronato Crazy Time come uno dei casinò online più popolari del momento. Non sorprende quindi che negli ultimi mesi questo game Show abbia battuto il record di incassi e abbia fatto vincere somme incredibili, come i 220 mila euro ottenuti da un uomo siciliano che è stato baciato dalla fortuna.

Vincite incredibili ad ogni giro

Sono sicuramente i suoi bonus game i premi più ambiti perché consentono di accedere a moltiplicatori nascosti e ottenere vincite doppie o quadruple, aumentando la puntata fatta fino a 20.000v. I più fortunati, baciati dalla fortuna, riescono a raggiungere cifre veramente sbalorditive.

Questo è il caso di un giocatore siciliano che è riuscito a vincere con il gioco Crazy Time ben 220.000 euro in un colpo solo. Ma non finisce qui perché questo popolare gioco a premi, la cui protagonista è la ruota della fortuna, ha regalato una vincita di 12.525 euro a un cittadino di Savoia. Il fortunato vincitore e la sua famiglia sono riusciti a raggiungere questa impareggiabile cifra con un pizzico di fortuna e approfittando dei premi che si ottengono con moltiplicatori dei bonus game.

Un Casinò per tutti

Bisogna solo scegliere la propria puntata potendo selezionare uno dei segmenti della ruota. Dopodiché a fare il lavoro sarà il presentatore grouppier che girerà la ruota e aspetterà che si fermi su un segmento casuale. Nel caso in cui la ruota si ferma su un segmento con una guadagno, il giocatore riceve la vincita corrispondente. Se si è fortunati ed esperti nei trucchi di questo casinò online, può essere che la ruota si fermi su un bonus game o segmento bonus. In questo caso si accede al bonus game corrispondente che può essere Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time.

Seguendo le regole specifiche di ogni segmento bonus si può partecipare a un gioco e ottenere premi fantastici. Con il tiro al bersaglio di Cash Hunt si può accedere a moltiplicatori nascosti, mentre con la palla che rimbalza su un muro di Pachinko si possono vincere premi in denaro. Con Coin Flip si lancia una moneta per godere di vincite doppie o quadruple, mentre con Crazy Time il moltiplicatore può aumentare fino a un massimo di 20.000x.

Le migliori strategie per vincere a Crazy Time

Innanzitutto sempre si consiglia di gestire il proprio bankroll stabilendo un budget di gioco e rispettandolo in ogni momento. Dopodiché soprattutto per i principianti è sempre bene imparare a puntare su segmenti con quote più basse. Come mostrano le statistiche, questi segmenti di solito offrono vincite più frequenti nonostante il loro importo minore.

Inoltre, i giocatori che vogliono ambire a vincite più consistenti è bene sfruttare i famosi bonus game. Con un pizzico di fortuna e analizzando le statistiche, si possono accedere a questi bonus che offrono la possibilità di ottenere vincite consistenti in un solo colpo. Infine, come abbiamo accennato prima, nel caso in cui si voglia puntare in alto con i premi più succulenti è necessario pianificare le proprie strategie analizzando le statistiche. Nelle pagine web specializzate potrai trovare tutti i dati sulle statistiche storiche e le ultime estrazioni in diretta live della Ruota della Fortuna di Crazy Time. In questo modo potrai scoprire quali sono i moltiplicatori e i segmenti che escono con maggiore frequenza, creando così la tua strategia vincente.