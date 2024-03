Coppa Piemonte Drali, Granfondo Valtidone: tutto pronto per la prima prova

Mancano pochi giorni alla prima prova di Coppa Piemonte Drali, di domenica 24 marzo: gli organizzatori rivelano le ultime novità. La Granfondo Valtidone, promossa dall’ASD Sant’Angelo Edilferramenta, intende esaltare le particolarità tipiche del paesaggio collinare attraversato dai due percorsi. La calda accoglienza piacentina è un must delle granfondo di Vittorio Ferrante, un weekend di sport in compagnia dei compagni di viaggio e dei propri cari.

Premi e pacchi gara

Ricchi pacchi gara composti da prodotti enogastronomici, passando per le rinomate bottiglie di Cantina Valtidone. Le premiazioni offriranno un mix fra gusti e sapori locali e materiale tecnico esclusivo per cimentarsi nella corsa in grande stile.

Nel dettaglio:

- Pacco gara vino e integratori Named;

- Squadre: alle prime tre i trofei e a tutte e dieci i cesti gastronomici;

- Categorie: prodotti alimentari;

- Primo assoluto: medaglia + prodotti Named + gadget Ciclopromo;

- Secondo e terzo: targa + prodotti Named + gadget Ciclopromo.

Per il primo, secondo e terzo posto assoluti verranno considerati entrambi i percorsi, maschile e femminile: saranno 12 in totale.

I percorsi

Confermato il percorso originario del 2022 che prevede l’immediata separazione dei tracciati, senza il passaggio in paese. L’arrivo si terrà presso la Piazza di Pianello Valtidone molto bella e caratteristica. La possibilità di selezionare la granfondo da 121 km e 2100 m D+, o la mediofondo da 91 km e 1600 m D+.

Le iscrizioni saranno aperte anche sabato 23, dalle ore 14.00 alle 18.30 e domenica, prima della gara, dalle ore 7.00 fino alle 8.30.

Il menu “Pasta Party” prevede ravioli, polpette, cornetti, dolce e pane.

Ma le notizie non sono terminate, perché durante il fine settimana Pianello Valtidone offrirà la possibilità agli accompagnatori di visitare il mercato e per chi arriva di sabato, la sera prima della corsa, sarà accolto da un caloroso benvenuto, con l’apertura dei locali.

Durante la gara il servizio fotografico e la possibilità di acquistare le foto della propria impresa.

Per ulteriori informazioni visita il sito: https://www.circuitocoppapiemonte.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/coppapiemonte