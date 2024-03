Centro di accoglienza per stranieri a Bibiana: il progetto diventa realtà

L’ex casa di riposo di Bibiana – le Soleil – è diventata un centro di accoglienza per stranieri, la cooperativa che lo gestisce, la Versoprobo, ha iniziato l’attività, dopo aver depositato la Scia allo sportello unico per le attività produttive, e i primi ospiti sono entrati.

Un’iniziativa analoga, dell’impresa sociale Xenia, si era arenata nel 2022 e prevedeva di trasformare la struttura di via Vittorio Veneto 17 in un centro per immigrati minorenni. Questa volta il progetto della Versoprobo è andato a buon fine nonostante il parere negativo espresso lo scorso anno dall’Amministrazione comunale e da numerosi cittadini che avevano partecipato ad un consiglio comunale aperto alla presenza del proprietario di le Soleil. “L’iter dell’avvio dell’attività è iniziato senza avvertire il Consorzio dei servizi sociali e nemmeno il Comune ma con una semplice segnalazione di inizio attività. Lascia stupefatti constatare che l’apertura di un centro di questo tipo venga considerata al pari di un’attività commerciale qualsiasi: senza la condivisione di un progetto di gestione e inserimento degli ospiti” afferma il sindaco di Bibiana, Fabio Rossetto.

In base alle informazioni raccolte in passato dal Comune, a le Soleil, questa volta, potrebbero arrivare una cinquantina di immigrati adulti. “Nei giorni scorsi ho incontrato il prefetto per ribadire la contrarietà dell’Amministrazione comunale e dei bibianesi all’apertura del centro. Continuerò a interpellare i principali soggetti istituzionali” assicura il sindaco.

L’Amministrazione comunale ha diffuso una comunicazione in cui informa sui fatti la popolazione e la invita a inviare osservazioni all’indirizzo email: info@comune.bibiana.to.it.