La Vigoneisa rinnova il direttivo e si prepara alle uscite primaverili

La Vigoneisa in sfilata

Roberto Bonifetto si conferma presidente della banda musicale La Vigoneisa e il gruppo di prepara alle uscite primaverili a Vigone e Pinerolo. Le elezioni si sono tenute a fine febbraio e hanno visto il mantenimento in blocco delle cariche: Giuseppe Pampiglione vicepresidente, Floriana Pretto segretaria e Gabriele Bonifetto tesoriere.

Tra i consiglieri, confermate Giulia Castellino, Anna Galetto e Giuliana Rosini. Mentre Martina Pinnella e Andrea Vaglienti subentrano a Piera Migliori ed Elisa Siano.

Il gruppo ha in programma un’uscita in tv il 9 aprile a ‘Ballando le Cupole’, poi avrà due impegni nel week end del 27-28 aprile con il raduno al sabato dei centri anziani di Piemonte e Valle d’Aosta a Vigone e la domenica l’apertura della Fiera di Primavera di Pinerolo (‘Pinerolo in Sella’). La banda continua anche la ricerca di nuove leve, di tutte le età, che vogliano cimentarsi con uno strumento musicale o bambini e ragazze che vogliano fare le majorettes.

Per informazioni: 3806473601 (WhatsApp) o www.lavigoneisa.it.