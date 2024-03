Antagonisti contro il gazebo FdI, Marrone: "Lo Russo moralmente responsabile"

"Episodi di intolleranza come quello avvenuto oggi al gazebo di Fratelli d’Italia in corso Racconigi confermano ancora una volta che gli antagonisti dei centri sociali non cambieranno mai". A dirlo è l'assessore regionale Maurizio Marrone, dopo che questa mattina alcuni antagonisti dei centri sociali hanno tentato di impedire lo svolgimento di un gazebo di Fratelli d’Italia, obbligando le Forze dell'ordine ad intervenire.