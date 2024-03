Scoppia la primavera, arrivano sole e temperature oltre i 20°: meteo oggi e domani

(Adnkronos) - Anche se l’Equinozio di Primavera cadrà alle ore 4.06 di mercoledì 20 marzo 2024, arrivano con una settimana di anticipo condizioni miti, soleggiate e primaverili quasi ovunque. Dalle prossime ore un anticiclone di matrice sub-tropicale, l’anticiclone africano, rimonterà dal Marocco e dall’Algeria verso l’Italia portando tanto sole e temperature massime fino ed oltre i 20°C.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo della Primavera in anticipo, salvo alcune note instabili al Sud e sul medio Adriatico nella giornata di oggi. In tutto questo contesto tranquillo e gradevole, dobbiamo sottolineare per pignoleria qualcosa di rilevante e significativo: il pericolo valanghe resterà molto alto, grado 4 su una scala che va da un minimo di 1 ad un massimo di 5. Pericolo ‘Forte’ su gran parte della catena alpina centro-occidentale per gli accumuli record di neve del mese di marzo. Niente fuoripista o ciaspolate, per ora!

Oltre alle condizioni nivologiche difficili, ritroveremo anche dei rovesci al Sud e localmente sul medio Adriatico a causa di residui ciclonici in quota e del riscaldamento diurno: oggi si formeranno soprattutto dei temporali di calore pomeridiani, nella normale evoluzione primaverile.

Le temperature massime saliranno fino a circa 20°C anche al Nord; attenzione, però, le minime saranno frizzanti, localmente intorno ai 2-4°C in pianura. Questo significherà, per alcuni giorni, doversi vestire a cipolla, coperti al mattino per poi spogliarsi durante il giorno.

Dal punto di vista previsionale, dopo un mercoledì 13 marzo all’insegna di qualche temporale, avremo prevalenza di sole da Nord a Sud giovedì e venerdì. Sabato ritroveremo qualche temporale al Centro-Sud, mentre domenica 17 marzo il cielo sarà azzurro ed il tempo mite ovunque (a Bolzano attesi 21°C): tutto sommato, il prossimo weekend interromperà la maledizione dei fine settimana.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 13. Al nord: sole e clima primaverile salvo nebbie/cielo coperto al mattino sul Triveneto. Al centro: soleggiato. Al sud: qualche temporale in Calabria.

Giovedì 14. Al nord: bel tempo e clima mite. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo.

Venerdì 15. Al nord: tante nuvole, pioviggine in Liguria, piogge notturne al Nordest. Al centro: cielo via via più coperto, piovaschi su alta Toscana. Al sud: bel tempo.

Tendenza: atmosfera piuttosto stabile anche per il weekend 16-17 marzo. Sabato con qualche temporale in più al Centro-Sud.