Torino Violenta: la proiezione del film cult di Carlo Ausino al Mau

Il secondo appuntamento dell'edizione 2024 del Piccolo Festival del Cinema Underground Torinese sarà un vero e proprio salto nel mito cinematografico italiano. Al Mau – Museo di Arte Urbana di Torino sabato 23 marzo (ore 18.30) verrà proiettato infatti “Torino violenta”, il film cult di Carlo Ausino del 1977.

Come da abitudine del festival ad accompagnare la proiezione ci saranno i protagonisti, che racconteranno al pubblico presente aneddoti e curiosità dal set ma anche il percorso che ha compiuto il film da piccola produzione (costò solo 60 milioni di lire) a cult assoluto.

Al MAU saranno quindi presenti Emmanuel Cannarsa (l'agente Danieli) e Toni Campa (Franco Solari), ma anche Sauro Roma, scenografo del film.

La proiezione, che inizierà alle 18.30, avrà anche un'altra importante novità. Il film sarà infatti sottotitolato e audiodescritto per permetterne la visione a persone cieche, ipovedenti e sorde. L’evento fa parte di Everydaylife Fest, un Festival del quotidiano e della semplicità delle nostre vite complesse; in collaborazione con Associazione Volonwrite, CulturalWay, Antescena, Officina Verde Tonolli, Progetto Fucina Campidoglio, Progetto MAU for All e Disability Film Festival!

Il “Piccolo festival del cinema underground torinese”. Organizzato dal MAU - Museo di Arte Urbana di Torino, in collaborazione con Quotidiano Piemontese, è l'occasione per vedere o rivedere piccoli o grandi film realizzati a Torino che hanno avuto poche occasioni di essere proiettati oppure che non vengono proiettati da molto tempo.

Per info: galleriadelmau@gmail.com