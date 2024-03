Moncalieri, 'furbetti dei rifiuti' di nuovo in azione: discarica a cielo aperto in zona Carpice

'Furbetti dei rifiuti' di nuovo in azione a Moncalieri. E stavolta in una zona non coperta dalle telecamere, buia e seminascosta, che ha permesso loro di evitare di essere pizzicati dalle fototrappole, così da trasformare quel tratto di via Baden Powell in una sorta di discarica a cielo aperto.

Mobili, divani, pezzi di elettrodomestici

Uno spettacolo davvero poco edificante, quello che si è presentato nei giorni scorsi agli occhi di coloro che passavano nei paraggi: sacchi neri, mobili, divani e pezzi di elettrodomestici hanno invaso per alcune decine di metri l’intera carreggiata della strada di zona Carpice. C'era così tanta immondizia da obbligare le auto a passarci a fianco, quasi a 'slalomeggiare' tra i rifiuti.

Facile immaginare che il fatto sia successo in orario notturno, quando le fabbriche della zona sono chiuse e con il favore delle tenebre, così da non far destare sospetto per il passaggio di qualche camion o furgoncino: una quanta di rifiuti ingombranti di quel genere è difficile che sia stata scaricata da una vettura...

Allertato il Covar per venire a ripulire

Per provare ad arginare il ripetersi di fenomeni del genere, il Comune starebbe meditando di installare dei new jersey così da bloccare il passaggio dei mezzi più grandi, impedendo ai 'furbetti dei rifiuti' di arrivare a scaricare impunemente. Intanto il Covar è stato già allertato per venire a ripulire, per restituire decoro a quell'area di Moncalieri.