Basket, c'è Cividale sulla strada che porta la Reale Mutua verso il secondo posto

L’importante successo conquistato in trasferta a Forlì è stata una grande dose di fiducia per una Reale Mutua Basket Torino che ora non vuole fermarsi, anzi vuole dare continuità alle ottime prestazioni mostrate in questa fase a orologio.

Ora, la squadra di coach Franco Ciani si appresta ad affrontare un’altra trasferta tutt’altro che facile sul campo della UEB Gesteco Cividale. Una partita che si preannuncia insidiosa, quella valida per il recupero della 3^ giornata della fase a orologio, ma che rappresenta un’occasione ghiotta per Torino, ossia la possibilità – in caso di vittoria – di mettere la freccia e completare il sorpasso per il secondo posto nel Girone Verde ai danni dell’Acqua S. Bernardo Cantù. Appuntamento domani, venerdì 15 marzo alle ore 20.30 al PalaGesteco di Cividale del Friuli.

“Partita interessante perché affronteremo una delle squadre più in forma di questa fase a orologio” dichiara coach Franco Ciani in sede di presentazione del match. “Cividale ha decisamente cambiato marcia dopo aver modificato l'organico e il proprio assetto tattico, perciò non va sottovalutata per il rendimento in avvio di campionato perché oggi la squadra ha una dimensione diversa. Tanto talento e esperienza in un gruppo in gran parte confermato dalla scorsa stagione, così come la guida tecnica. Sicuramente dobbiamo avere grande attenzione, rispetto e concentrazione. Noi veniamo da una battaglia sul campo di Forlì e quindi il recupero fisico e delle energie sarà una componente che potrà incidere sulla partita di venerdì”.

GLI AVVERSARI

Il valore della UEB Gesteco Cividale non rispecchia quanto mostrato dalla classifica, influenzata sicuramente da un avvio di stagione non brillante e che ha visto alcune modifiche fatte in corso d’opera da parte del club friulano per cambiare marcia nella seconda parte dell’anno. Nona nel Girone Rosso con 11 vittorie e 15 sconfitte, è però una delle squadre più in forma del momento e l’unica, insieme a Torino e Udine, ad essere ancora imbattuta nella fase a orologio.

La formazione di coach Pillastrini può contare anche su un pubblico molto caloroso che sa incidere positivamente sul rendimento della squadra di casa, capace di compiere vere e proprie imprese sul proprio campo come la vittoria in volata contro Trapani Shark. I due pericoli principali per la difesa torinese saranno le due guardie titolari: l’argentino Lucio Redivo (capace di segnarne 36 in una partita contro Cento) e l’americano Doron Lamb (13.3 punti di media nella fase a orologio).

Attorno al duo straniero, una rotazione di ali italiane concrete e produttive come Giacomo Dell’Agnello, Martino Mastellari, l’ala/centro Gabriele Miani e il giovane Leonardo Marangon. In uscita dalla panchina c’è anche il capitano Eugenio Rota, il regista e anima della squadra, e il centro Matteo Berti (9.3 punti e 6.3 rimbalzi nella fase a orologio). Recentemente è stato aggiunto anche Luca Campani, ex Reale Mutua.

NOTE E INJURY REPORT

In miglioramento le condizioni di Luca Vencato, che ha svolto lavoro differenziato in settimana fino ad unirsi gradualmente al resto del gruppo. Le sue condizioni sono costantemente monitorate in vista di un possibile impiego per la partita contro Cividale. Ancora assente Marco Cusin (lesione di grado intermedio al lungo adduttore sinistro).

DIRETTA STREAMING

Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).