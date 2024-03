Exclusive Brands Torino protagonista a Horeca Expoforum, il più grande evento dell’ospitalità e del food & beverage del Nord-Ovest

Exclusive Brands Torino, la Rete delle Eccellenze del territorio piemontese nata nel 2011 su iniziativa di Unione Industriali Torino, parteciperà a Horeca Expoforum, evento dedicato all'ospitalità e al food & beverage che si terrà al Lingotto Fiere dal 17 al 19 marzo. La fiera, organizzata da GL events Italia, ha l’obiettivo di diventare l’espressione e il punto di ritrovo per gli operatori di settore di tutto il Nord-Ovest, per far conoscere ai buyer internazionali le eccellenze produttive del Piemonte e di promuovere tutte le novità nel settore Horeca.

“Finalmente anche Torino, territorio ricco di eccellenze, - commenta Giulio Trombetta, Presidente di Exclusive Brands Torino - ospiterà una fiera che si pone come punto di riferimento per il settore dell’ospitalità e della ristorazione per l’intero Nord-Ovest. Exclusive Brands Torino non poteva che rispondere positivamente: abbiamo deciso di partecipare con convinzione, e il fatto di essere il brand con l’area espositiva più grande lo dimostra. Saremo presenti con la voglia di far conoscere quella che è la nostra Rete, le nostre aziende d’eccellenza e la nostra concezione di imprenditorialità innovativa, etica e sostenibile”.

Presso lo stand C56 di oltre 280 metri quadri, il più grande di tutta la manifestazione, Exclusive Brands Torino sarà rappresentata in loco da una selezione di nove aziende della Rete: Acetificio Varvello, Acqua Lauretana, Arti Grafiche Parini, Bava, Costadoro, Galup, Gelati PEPINO 1884, Guido Gobino e Molini Bongiovanni. Un forte impegno e un convinto supporto alla fiera che avverrà anche attraverso un fitto palinsesto di presentazioni, incontri e talk in stand. Di seguito il programma completo:

Domenica 17 marzo

Ore 12.00 Intervento introduttivo di Giulio Trombetta, Presidente di Exclusive Brands Torino, e Andrea Tronzano, Assessore Bilancio e Attività Produttive di Regione Piemonte

Ore 13.30-14.30 “Spazi e arredo nel settore Horeca: come utilizzarli per distinguersi” a cura de l’Opificio, Gruppo Building, Sant’Agostino Casa D’aste

Ore 14.30-15.30 “Pepino: la storia incontra l'innovazione e l'alto di gamma” a cura di Gelati PEPINO 1884

Ore 15.30- 16.30 “Caffè: l'energia che alimenta il bar” a cura di Costadoro

Ore 16.30-17.30 “Tempo e temperatura: i consigli di Allemano” a cura di Allemano

Lunedì 18 marzo

Ore 10.30-11.30 “Sistemi di pagamento, gestione del contante e credito agevolato: strategie innovative per rivoluzionare il settore Food & Beverage” a cura di Banco Azzoaglio

Ore 11.30-12.30 “L’approccio di Guido Gobino alla sostenibilità” a cura di Guido Gobino

Ore 14.30-15.30 “Lievitati da ricorrenza: incontro tra tradizione e innovazione e l'affascinante coinvolgimento dei giovani” a cura di Galup

Ore 15.30-16.30 “Farina e Grani sotto la lente: domande classiche, risposte rivoluzionarie” a cura di Molini Bongiovanni

Ore 16.30-17.30 “Gocce d'aceto: un racconto gustoso della sua storia e usi moderni” a cura di Acetificio Varvello

Martedì 19 marzo

Ore 10.30-11.30 “TQ Braille: innovazione nella qualità tattile per packaging ESG accessibili a tutti” a cura di Arti Grafiche Parini

Ore 11.30-12.30 “Quando il cioccolato incontra il vermouth: un percorso di degustazione con Cocchi e Gobino” a cura di Bava

Ore 14.30-15.30 “Il magazzino: perché deve essere come il cubo di Rubik?” a cura di Eurofork

Ore 15.30-16.30 “The scent experience - il potere dell'olfatto” a cura di YEG

Completerà lo stand un’area dedicata alle degustazioni, che abbineranno in maniera inedita i prodotti delle varie aziende rafforzando anche simbolicamente la natura sinergica della Rete.

Oltre alle nove protagoniste in stand con i rispettivi prodotti, tutte le ventinove realtà di Exclusive Brands Torino e i Partner saranno coinvolti per una vera e propria iniziativa allargata per comunicare la mission della Rete di promuovere un concetto allargato, consolidato e contemporaneo di eccellenza, rappresentato dalla Carta Etica presentata lo scorso anno.