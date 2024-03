Verso le elezioni regionali, Cirio vorrebbe Beppe Ghisolfi nella “sua” lista

Da mesi si parla della “lista Cirio”, tema che tiene i partiti del centrodestra col fiato sospeso perché ritenuta quella che potrebbe erodere loro consensi rafforzando eccessivamente il peso del candidato presidente.

Un rafforzamento che, così come successo nelle altre regioni del Nord, avrebbe ricadute quando si tratterà di varare la giunta e procedere alle nomine di vertice nelle tante società partecipate dalla Regione.

La formazione della squadra – per quanto riguarda il collegio della provincia di Cuneo - dovrebbe essere in dirittura d’arrivo ma un’indiscrezione delle ultime ore sembra aver rimesso tutto in discussione e richiesto un’ulteriore pausa di riflessione.

Cirio vorrebbe nella sua squadra il banchiere Beppe Ghisolfi, consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di risparmio.

Un personaggio di peso, il cui nome torna in ballo ad ogni tornata elettorale.

C’è stato un primo pour parler ad Alba qualche settima fa e la questione si è riproposta nei giorni scorsi.

Doveva restare argomento top secret ma si sa che in politica quando un segreto lo conoscono due persone ce n’è già una di troppo a saperlo.

Ghisolfi è anche consigliere Cnel, oltre ad essere presidente della “Cuniberti & Partners" spa, presidente dell’Accademia di educazione finanziaria e direttore della rivista “BancaFinanza”. Un nome quindi di alta visibilità.

A dare credito all’indiscrezione, le manovre in corso nel mondo dell’alta finanza che vedono Francesco Profumo, uscito un paio di mesi fa dalla Compagnia San Paolo, in movimento verso l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) oggi presieduta da Antonio Patuelli.

Se le manovre di Profumo, di cui si vocifera, dovessero andare in porto, anche il ruolo di Ghisolfi potrebbe, in prospettiva, venire meno.

Per questa ragione quest’ultimo, legato a doppio filo a Patuelli, potrebbe essere tentato dal considerare di chiudere la sua carriera in Regione.

Chissà se le sirene di Cirio riusciranno a sedurre il “banchiere mondiale” che, partito da Cervere, ha scalato le vette dell’olimpo della grande finanza.