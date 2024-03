Volley A1/F: ultima trasferta della regular season per la Wash4green Pinerolo

Ultime due giornate di regular season per la Wash4green Pinerolo con un testa coda: domani sera, sabato 16 marzo, alle 20,30, le ‘pinelle’ saranno in campo al Palaverde di Villorba contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d’Italia e imbattuta sinora (diretta su Rai Sport). Domenica 24, invece, alle 17, a Villafranca Piemonte arriverà il fanalino di coda Itas Trentino. La Wash4green dovrà fare almeno un punto per assicurarsi matematicamente i playoff e tagliare fuori l’arrembante Casalmaggiore. Si qui ragionando sulla carta, perché le ‘pinelle’ potrebbero scendere in campo già con la qualificazione in tasca se le casalesi non faranno bottino pieno, alle 18, contro Vallefoglia.