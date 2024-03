Una visita "magica" nella città magica per eccellenza: quando Nostradamus venne a Torino

Come è ormai noto, la città di Torino vanta una nomea molto particolare, ossia quella di essere città magica, uno dei punti focali dei due triangoli di magia bianca e nera.

Dunque, come avrebbe potuto, un personaggio del calibro di Nostradamus non farvi visita?

Ebbene, questo avvenne nel 1556, quando il celebre medico e astrologo soggiornò presso la cascina Morozzo - nota anche come villa Vittoria - di proprietà della principessa Vittoria, appunto, della casata dei Savoia.

Vi sono diverse ipotesi al riguardo. Ad esempio, secondo la biografa Giuditta Denbech, pare che il motivo fosse il suo interesse per l'alchimia. L'ipotesi più accreditata, però, sembra sia quella secondo cui Nostradamus fosse stato convocato a corte dal Duca Emanuele Filiberto di Savoia per intervenire contro l'infertilità della Duchessa Margherita di Valois, sua moglie, perché desiderava un erede.

Tale predizione augurava lunga vita al Duca, la cui esistenza sarebbe dovuta proseguire sino ai 97 anni. In realtà la cosa si realizzò in maniera un pò diversa, infatti egli morì a 69 anni. Quindi, il 9 davanti al 7 profetizzato da Nostradamus si

Vi sono diverse testimonianze sulla permanenza di Nostradamus a Torino. La prima tra queste risale al 1786, pubblicata dal Noveau Dictionnaire Historique. Successivamente, un'altra testimonianza riporta le misure di una lapide commemorativa, ma l'attestazione più certa fu un articolo pubblicato nel 1934 sulla rivista Torino, scritto da Corrado Pagliani. Egli confermò il soggiorno dell'alchimista a Torino, testimoniato anche da una fotografia della stessa lapide commemorativa. Essa riportava questo testo in francese cinquecentesco: "1556. Notre Damus a loge ici on il ha le paradis lenfer le purgatoire ie ma pelle la Victoire quì mhonore avrala gloire qui me meprise ovra la ruine hntiere" che, tradotto, significa "1556. Nostradamus alloggia quì dov'è il paradiso l'inferno il purgatorio io mi chiamo la Vittoria chi mi onora avrà la gloria chi mi disprezza avrà la completa rovina."