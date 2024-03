Il Quartetto Adorno in concerto per Polincontri al Poli

Dici musica da camera per quartetto e subito vien da pensare ai Quartetti ‘Razumowsky’ di Beethoven. È quanto proporrà il Quartetto Adorno con il n. 1 dell’op. 59 per l’appunto del compositore di Bonn. Unitamente al Quartetto D 810 ‘La morte e la fanciulla’, inossidabile pagina schubertiana che attinge ad un lied il tema del movimento conclusivo.

Questo il succulento programma dell’ultimo appuntamento previsto per il mese di marzo entro la 32° stagione di Polincontri Musica e precisamente lunedì 25 marzo 2024 alle ore 18 presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino dal titolo Apoteosi della forma. E sarà un piacere tornare a sentire risuonare gli archi di questo giovane Quartetto, ormai pluripremiato e in costante ascesa, più volte ospite di Polincontri Musica.

Beethoven compose i Tre Quartetti op. 59 tra il 1805 e il 1806; in quegli anni il colto conte Andrej Rasumovskij, ambasciatore dello zar a Vienna, aveva l’abitudine di commissionare pagine cameristiche per i concerti ‘domestici’ che quasi ogni sera organizzava presso la propria dimora cui partecipava l’aristocrazia viennese. Nello specifico del Quartetto op. 59 n. 1, che verrà proposto dal Quartetto Adorno, è pagina di vasta portata, dalle sonorità segnatamente sinfoniche.



Concepito nel marzo del 1824, in un momento di profonda prostrazione di Schubert, il Quartetto D 810 fu eseguito nella casa del tenore di corte Josef Barth il 1° febbraio 1826: nel corso di due prove il compositore fece alcune varianti modificando vari passaggi. Ci fu ancora un’ulteriore esecuzione in forma privata presso l’amico Franz Lachner, e Schubert parlò in termini entusiastici dell’unanime consenso che il Quartetto riscosse, grazie anche all’abilità degli interpreti. La première pubblica, invece, ebbe luogo postuma solamente il 12 marzo del 1833, a Berlino.