Ad Addis Abeba canta LIETA NACCARI

Alla festa dell’Amicizia tra Italia ed Etiopia per rafforzare gli scambi commerciali tra i due Paesi, sarà la voce del soprano veneziano Lieta Naccari a deliziare la grande festa che si svolgerà mercoledì 20 marzo, nella straordinaria cornice dell’Ethiopian Starlight Hotel, che con le sue 1024 camera è il più grande albergo d’Africa, uno dei più lussuosi del continente africano. Ad organizzare lo speciale evento sono stati delegati l’Ethiopian Airlines da una parte e Bottega spa, la grande azienda vinicola veneta che esporta in tutti i paesi del mondo e con riscontri positivi anche in Etiopia. Sarà Sandro Bottega, davanti ad alcuni membri del governo etiope e all’ambasciatore italiano, a ricordare gli ottimi rapporti tra i due Stati. Lieta Naccari, accompagnata al pianoforte da Celeste Sartori, figlia del compositore Francesco che ha scritto le musiche di Con Te Partirò e di tantissime altre canzoni del repertorio di Bocelli e della Nannini, interpreterà, ovviamente, proprio Con te Partirò e alcuni brani conosciuti in tutto il mondo, da O Sole Mio a Volare.