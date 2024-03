Cyber security: di che cosa si tratta e perché è importante per la tua impresa

La cyber security è una disciplina che si occupa di proteggere i sistemi informatici, le reti e i dati da possibili attacchi informatici. In quest’era digitale i dati sono diventati la valuta del 21° secolo e proteggerli è essenziale per le aziende per rimanere competitive e per prosperare in un mondo fatto di connessioni.

Secondo alcune recenti ricerche, solo nel 2023 gli attacchi informatici sono stati 1382 in tutto il mondo, ovvero ben 230 attacchi ogni mese. I cyber attacchi sono diventati un vero e proprio rischio per organizzazioni e aziende; proprio per questo motivo è necessario integrare sistemi di protezione informatica sempre più efficaci.

Tipologie di minacce alla sicurezza informatica

Le minacce alla sicurezza informatica comprendono unamirati a compromettere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi informatici. Alcune delle principali tipologie di minacce sono:

● malware: si tratta di un software dannoso progettato per infiltrarsi nei sistemi informatici al fine di danneggiare o compromettere il loro funzionamento. Questo può includere virus, worm, trojan e spyware. Gli effetti del malware possono essere la perdita di dati, il rallentamento dei sistemi, il furto di informazioni sensibili e altro ancora;

● phishing: il phishing è una tecnica che coinvolge l’invio di messaggi fraudolenti che sembrano provenire da fonti affidabili, al fine di indurre le persone a rivelare informazioni personali, come password o numeri di carta di credito. Le vittime possono essere indotte a cliccare su link dannosi o a scaricare malware, compromettendo così la propria sicurezza e privacy;

● ransomware: si tratta di una tipologia di malware che crittografa i dati dell'utente e chiede un riscatto in cambio della loro decrittazione. Le organizzazioni possono subire gravi interruzioni delle operazioni e perdite finanziarie se i loro sistemi critici vengono colpiti da ransomware, con conseguenze anche sulla reputazione e sulla fiducia dei clienti;

● attacchi DoS/DDoS: gli attacchi DoS (Denial of Service) e DDoS (Distributed Denial of Service) mirano a sovraccaricare i server di destinazione con un volume eccessivo di richieste, rendendo i servizi inaccessibili agli utenti legittimi. Questi attacchi possono causare interruzioni del servizio, perdite finanziarie e danni alla reputazione per le organizzazioni colpite.

Queste minacce possono impattare sia gli individui che le organizzazioni in diversi modi. Ad esempio, un individuo potrebbe perdere dati personali o finanziari a causa di un attacco di phishing, mentre un’azienda potrebbe subire perdite finanziarie e danni alla reputazione a seguito di un attacco di ransomware che interrompe le operazioni commerciali.

Strategie di difesa nella cyber security

Per proteggere efficacemente i sistemi e le reti da minacce informatiche, è essenziale adottare alcune strategie di difesa. Per esempio, si possono installare deie firewall che aiutano a rilevare e bloccare malware e intrusioni non autorizzate.

Inoltre, si può integrare un sistema di crittografia dei dati in grado di rendere le informazioni inaccessibili ad estranei. Ovviamente è importante mantenere sempre aggiornate queste strategie. Il mondo digitale corre sempre veloce e da un giorno all’altro possono cambiare numerosi criteri. Per rimanere al passo è importante fare degli aggiornamenti continui che possono servire per correggere la vulnerabilità e migliorare la protezione complessiva dei sistemi.

Cubbit offre un’innovativa soluzione di cloud storage geo-distribuito. Rispetto ai tradizionali fornitori di cloud centralizzati, Cubbit opera su una rete peer-to-peer (P2P) in cui ogni nodo è interconnesso con molti altri. Questa architettura decentralizzata è gestita da un hub centrale che ottimizza la rete, garantendo una maggiore velocità ed efficienza nel tempo.

Una delle caratteristiche distintive di Cubbit è che i dati non sono più conservati in un’unica posizione. Invece, vengono crittografati e frammentati in diverse parti, che vengono poi ridondate e distribuite in una rete controllata direttamente dai clienti stessi. Ciò garantisce una maggiore sicurezza e riservatezza dei dati, poiché l’accesso e la gestione avvengono sotto il completo controllo degli utenti.

Ruolo della formazione e della consapevolezza nella prevenzione degli attacchi informatici

Lae la consapevolezza degli utenti svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione degli attacchi informatici, poiché possono ridurre significativamente il rischio di violazioni della sicurezza. Gli utenti ben addestrati sono in grado di riconoscere e affrontare minacce informatiche, come phishing e malware, prima che possano causare danni significativi.

Per le aziende, è essenziale implementare programmi di formazione sulla sicurezza informatica che coprano una vasta gamma di argomenti, tra cui l’identificazione di e-mail di phishing, l’uso sicuro delle password, la protezione dei dati sensibili e le migliori pratiche per la navigazione sicura su internet. Questi programmi dovrebbero essere frequenti, aggiornati e coinvolgenti, e possono includere sessioni di formazione in aula, webinar, simulazioni di phishing e quiz interattivi.

Per gli individui, si consiglia di partecipare a corsi online o seminari sulla sicurezza informatica offerti da istituti accreditati o organizzazioni specializzate. Inoltre, è importante rimanere costantemente aggiornati su nuove minacce e best practice di sicurezza attraverso risorse online, blog e newsletter specializzate.

Tendenze future nella cyber security

Le tendenze future nella cyber security mostrano una, come l’intelligenza artificiale (IA) e il machine learning (ML), per rafforzare le difese contro gli attacchi informatici. L’e ilpossono analizzare enormi quantità di dati in tempo reale per identificare modelli e anomalie, consentendo alle aziende di rilevare e rispondere prontamente alle minacce in evoluzione.

Per quanto riguarda le previsioni sugli sviluppi futuri della sicurezza informatica, ci si aspetta un aumento delle minacce legate alla crescita delle tecnologie emergenti, come l’Internet of Things (IoT) e l’edge computing. Questo richiederà un focus maggiore sulla protezione di dispositivi e reti connessi, nonché sull'integrazione di soluzioni di sicurezza proattive e automatizzate.