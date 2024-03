Le liquidazioni di BTC si impennano ma green Bitcoin "vede" i 6 milioni di dollari in prevendita

Il prezzo del Bitcoin è salito brevemente a un nuovo massimo storico nei giorni scorsi, per poi ritirarsi rapidamente verso la fascia dei 68.000 dollari. Questa rapida discesa ha portato a un aumento significativo della liquidazione delle posizioni con leva finanziaria. Tuttavia, se da un lato il mercato tutto ha subito un breve ritracciamento, la prevendita di Green Bitcoin continua a volare sulle ali dell'entusiasmo, superando i 5,8 milioni di dollari.

Nelle ultime 24 ore si è assistito a una notevole volatilità dei prezzi, con conseguenti liquidazioni di posizioni Long sugli exchange centralizzati. Questa instabilità ha portato alla liquidazione di oltre 197 milioni di dollari di posizioni in Bitcoin, la maggior parte delle quali (108 milioni di dollari) erano short, secondo i dati di CoinGlass.

Se ci si considera sul mercato delle criptovalute in generale, nelle ultime 24 ore sono state liquidate posizioni Long per oltre 383 milioni di dollari, per un totale di 678 milioni di dollari di liquidazioni nei principali exchange centralizzati.

Le liquidazioni avvengono quando la posizione di un trader viene chiusa forzatamente a causa di fondi insufficienti a coprire le perdite. Questo accade quando il mercato si muove contro la posizione del trader, esaurendo il margine iniziale o la garanzia.

Nonostante il calo a 68.000 dollari, il co-fondatore di Chainlink Sergey Nazarov e il CEO di Anchorage Digital Nathan McCauley rimangono ottimisti sul mercato del Bitcoin. Secondo loro, questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo ciclo di mercato rialzista e un punto di svolta per il mercato delle criptovalute.

Le principali altcoin come SOL, la moneta nativa della rete Solana, ed Ether hanno continuato il loro rally, registrando guadagni giornalieri rispettivamente del 1,3% e del 0,65%, secondo la pagina dei prezzi di CoinMarketCap.

Il Bitcoin, il più grande asset digitale per capitalizzazione di mercato, è sceso di oltre il 2% nelle ultime 24 ore, passando a 68,060 dollari al momento in cui scriviamo. L'indice GM 30, che rappresenta una selezione delle 30 principali criptovalute, è aumentato dello 0,24% a 141,46 nelle ultime 24 ore.

Nel frattempo, nonostante il calo del Bitcoin dal suo nuovo massimo storico, un’altra criptovaluta clone del bene digitale per eccellenza, nota come Green Bitcoin, sta continuando a macinare numeri da record in fase di prevendita. Continua a leggere per scoprirne maggiori informazioni.

Che cos’è il progetto Green Bitcoin?

Green Bitcoin (GBTC) è una nuova criptovaluta che sta guadagnando popolarità nel mondo della finanza digitale per il suo approccio ecologico e sostenibile. Basato su un token ERC-20, GBTC mira a rivoluzionare il settore delle criptovalute fornendo un'alternativa più ecologica al Bitcoin tradizionale.

Uno dei principali punti di forza di GBTC è il suo impegno per la sostenibilità ambientale. mentre il Bitcoin tradizionale utilizza il proof-of-work, un algoritmo che richiede enormi quantità di energia per verificare le transazioni e garantire la sicurezza della rete, GBTC adotta un approccio diverso utilizzando la blockchain di Ethereum. Questo approccio consente a GBTC di ridurre drasticamente il consumo energetico, consumando fino a 10.000 volte meno energia rispetto al Bitcoin.

Inoltre, GBTC offre ai suoi investitori interessanti opportunità di guadagno. attraverso il meccanismo di "gamified green staking". Gli investitori possono guadagnare ricompense partecipando attivamente alla rete GBTC e sostenendone la crescita. Inoltre, GBTC offre la possibilità di generare reddito passivo attraverso l’investimento a lungo termine nei token GBTC.

Per partecipare alla fase di prevendita di GBTC, gli investitori devono disporre di un wallet digitale compatibile e acquistare Ethereum (ETH) o Tether (USDT), che fungono da valute ponte per l'acquisto di GBTC. una volta acquistati, i token GBTC possono essere conservati nel wallet dell'investitore fino alla fine della prevendita e successivamente riscattati seguendo le istruzioni fornite dal progetto.

Inoltre, GBTC offre varie opzioni di pagamento, tra cui l'acquisto tramite carta di credito, per rendere l'acquisto di token ancora più accessibile agli investitori.

Attualmente, GBTC ha raccolto oltre 5 milioni di dollari e il prezzo di un singolo token è di 1,0302 dollari statunitensi. Tuttavia, è previsto che il prezzo aumenterà nelle prossime fasi di prevendita, offrendo ai primi investitori la possibilità di ottenere rendimenti interessanti sul loro investimento.

In conclusione, Green Bitcoin rappresenta un'innovativa e sostenibile alternativa al Bitcoin tradizionale, offrendo agli investitori non solo la possibilità di guadagnare, ma anche di contribuire a un futuro più ecologico e responsabile per il settore delle criptovalute.

