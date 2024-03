Spacest.com: appartamenti e stanze affittabili online. Sicurezza, trasparenza e innovazione nel mercato delle locazioni a medio-lungo termine

Nel mondo degli affitti immobiliari nelle principali città europee, individuare la casa, l’appartamento o la stanza ideale è un’impresa lunga, complessa e articolata. Spacest.com, emergente realtà italiana, nasce per offrire un processo semplificato, innovativo e totalmente digitale che rende la ricerca e la gestione degli affitti semplice e sicura.

La piattaforma, infatti, trasforma radicalmente il tradizionale approccio alla locazione, proponendo una soluzione in grado di semplificare il processo di ricerca e gestione, sia per gli inquilini che per i proprietari, garantendo trasparenza, sicurezza e convenienza in ogni fase.

Valori, obiettivi e vision di Spacest.com

Spacest.com nasce per andare incontro alle reali esigenze dei nuovi modelli abitativi superando i tradizionali limiti dell’affitto a medio lungo termine.

Con lo scopo di innovare per semplificare, desidera essere costantemente all'avanguardia, dando forma a soluzioni tecnologiche nuove e a processi che migliorano l'esperienza di locazione. Spacest.com punta a trasformare il settore delle locazioni immobiliari, digitalizzando completamente il flusso di locazione a medio termine con soluzioni sia per proprietari e inquilini che semplificano e rendono sicuro tutto il processo di locazione dal primo contatto alla firma del contratto.

Dalla convenienza alla trasparenza: i vantaggi del servizio

Con Spacest.com, l’esperienza abitativa si arricchisce di nuove possibilità. Sia inquilini che proprietari, infatti, possono contare su

Gli inquilini, fra cui rientrano studenti universitari, manager, professionisti o neo-laureati, possono ricercare all’interno di un vastissimo portafoglio di immobili nelle principali città europee composto da stanze e appartamenti.

Ogni proprietà pubblicata è stata precedentemente verificata dal team garantendo la completa coerenza tra annuncio e realtà. La flessibilità contrattuale con tempi di locazione modulabili, disdette anticipate brevi e gli immobili completamente arredati e pronti all’uso permettono di soddisfare la reale esigenza abitativa moderna di mobilità e dinamicità.

Per i proprietari, invece, Spacest.com semplifica la promozione degli annunci e la gestione delle locazioni, offrendo strumenti per una preselezione degli inquilini e gli adempimenti burocratici e fiscali. La società garantisce inoltre la sicurezza di ricevere il canone di locazione anche in caso di insolvenza dell’inquilino e una copertura completa di eventuali danni all’immobile attraverso il proprio servizio di “Affitto garantito” che azzera i rischi finanziari per il locatore.

Spacest.com, dunque, desidera offrire spazi che siano più che semplici luoghi di transito, ma degli autentici ecosistemi di vita. Con tantissimi servizi digitali all'avanguardia, la piattaforma risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, assicurando vantaggi tangibili sia agli inquilini che ai proprietari.