Vermouth a Corte: torna l’evento esclusivo che ti apre le porte del Castello di Agliè. Prenota ora.

L’ospedaletto del Castello di Agliè (To), che occupa un’area del maniero canavesano solitamente chiusa al pubblico, fu realizzato dalla duchessa Isabella di Baviera per curare gli ufficiali feriti durante la prima guerra mondiale.

Isabella, moglie del duca Tommaso di Savoia Genova, fece realizzare queste stanze di degenza - come già avevano fatto la Regina Margherita al Palazzo Margherita di Roma e la Regina Elena al Palazzo del Quirinale - in una zona ben esposta al sole per renderle confortevoli e tiepide anche in inverno.

Un’eccezionale opportunità di visitare l’ospedaletto è offerta sabato 13 aprile 2023 in occasione di “Vermouth a Corte”, prestigioso evento dedicato al vino aromatizzato più famoso al mondo nato a Torino nel 1786.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 15 nella sala San Massimo del Castello e, alle 15:15 la conferenza “Storia, curiosità e tradizioni piemontesi del vino aromatizzato più famoso al mondo - del Professor Fulvio Piccinino", Ambasciatore del Consorzio del Vermouth di Torino.

Durante l’incontro verranno degustati i Vermouth di Torino Cocchi

Al termine si svolgerà l’esclusiva visita guidata all’ Ospedaletto del Castello.

L’appuntamento che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Aglié, nasce da un’idea di CartaItalia, con la collaborazione di Milano Vermut Show e Saperebere.

Cocchi Vermouth di Torino, il Gianduiotto del Canavese ed il B&B Atene del Canavese sono partner dell’evento.

In chiusura della conferenza, sarà possibile far autografare, dal prof. Piccinino, copie del suo libro: “il Vermouth di Torino” ed.Graphot.

Per informazioni ed iscrizioni tel. 348 5212825

(1 biglietto € 29,00 prezzo unico - fino al 31 marzo 2024 promo: 2 biglietti € 50,00)

Per informazioni e contatti: