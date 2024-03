Lovers Film Festival 2024: tra gli ospiti Annagaia Marchioro, Paolo Camilli e Guglielmo Scilla

Inizia il conto alla rovescia del Lovers Film Festival che alzerà il sipario martedì 16 aprile.

Il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai anticipa la presenza di tre ospiti molto amati dalla comunità arcobaleno.

L’attrice comica e attivista Annagaia Marchioro che in televisione ha lavorato in vari programmi, dalla edizione italiana di SNL con Claudio Bisio a La TV delle ragazze su RAI 3 con Serena Dandini. Spesso in tournée per l’Italia con i suoi spettacoli è ospite ricorrente di Propaganda live su La7 e molto attiva sui social: su Instagram divide il profilo con la zia Gina Francon. Sarà al Cinema Massimo anche Paolo Camilli, attore, comedian e content creator a cui è stato conferito l’anno scorso lo Screen Actors Guild Award 2023 per la serie HBO “The White Lotus 2”. Ha recitato al fianco di Whoopi Goldberg in Leopardi & Co. di Federica Biondi, di imminente uscita, e prossimamente sarà su Netfilx con il film The Dadchelor di Jon Karthaus.

In ambito televisivo, nel 2023 è stato giudice fisso nella terza edizione di “Drag Race Italia” su Paramount+ e, a teatro, con L'amico di tutti, ha affrontato temi quali la polemica sul gender, l'intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo e l'hate speech. Lo scorso febbraio è partito il tour del suo nuovo spettacolo teatrale Sconfort Zone – il paradiso delle irrelazioni, scritto insieme a Moira Angelastri, Andrea Cappadona e Manuela Mazzocchi.

Fra gli ospiti 2024 di Lovers anche lo scrittore, attore, speaker radiofonico, conduttore e attivista Guglielmo Scilla, il primo digital creator italiano, divenuto portavoce della generazione millennial. La sua carriera è decollata grazie all’abilità nel comunicare e intrattenere il pubblico con video comici, vlog e sketch.

Conosciuto anche con lo pseudonimo di Willwoosh, è attivo sui social media all'inizio degli anni 2000, quando il mondo dell’online entertainment stava emergendo. Successivamente ha partecipato a programmi e serie tv, con ruoli sia comici sia drammatici, e ha pubblicato alcuni libri, incentrati sulle sue esperienze esistenziali e professionali.

Sarà in cartellone al festival l’unica proiezione italiana del documentario di Carlos López Estrada e Zac Manuel LIL NAS X: LONG LIVE MONTERO (Usa, 2023, 95 min.) sulla vita del celebre rapper afroamericano originario di Atlanta. La pellicola racconta il primo tour dell’artista e traccia un ritratto sorprendentemente intimo di un cantante che spazia tra identità, famiglia, aspettative e accettazione e che fa parte, a tutti gli effetti, dell’”Olimpo” degli artisti neri queer. Lil Nas X ha scatenato una vera tempesta globale con le sue sfacciate rappresentazioni della sessualità e il pubblico e la critica, anche per questo, si sono spesso chiesti se sia un genio artistico, un agente di Satana o un subdolo troll dei social media o, forse, tutte e tre le cose. Un tour, quello raccontato, che è stato anche una continua prova di forza ed emotiva: dalle sfide ai “tutto esaurito” sino agli attacchi omofobici.

Per info: https://www.loversff.com/it/