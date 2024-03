Torino: all’Osteria Rabezzana, la presentazione di "Loderingo Dè Malavolti" di Walter Castagno (Edizioni Tripla EEE)

Anno 139, dopo l’Apocalisse. Un uomo integerrimo, originario della Toscana, affronta, munito della sua sola incrollabile Fede e del defensor, le creature non umane e molti estremisti, muovendosi tra i territori del Piemonte. Il Mondo indirettamente nelle mani del Vaticano ha come Papa l’attuale Paolo VII. Lui è certamente abile nel manipolare le situazioni a suo favore. L’ordine dei Cavalieri Protettori gli è fedele, e conduce un’aspra battaglia per salvare il popolo da un’orribile condanna. Ed in tempi tanto difficili, talvolta, si diffondono idee pericolose, estreme, che conducono alcuni uomini a sentirsi in dovere di giudicare gli altri, ed in taluni casi a condannarli. Nobili intenti, mezzi a motore dal sapore un po’ rétro, misteri senza soluzione fanno da sfondo alle gesta di Loderingo Dè Malavolti e dei suoi fidati compagni in una missione sul filo del… defensor!

Walter Castagno, docente, nasce nel 1974. Per la maggior parte della sua vita artistica si è dedicato alla musica, come cantante, chitarrista, bassista, percussionista. Sposato, abita in una casa di campagna, circondata dal verde. Nei suoi scritti, l’autore indaga la natura umana e si interroga sui problemi dell’esistenza. Ha pubblicato due raccolte poetiche “Vivace difettare” e “Stelle comete inquiete” per Edizioni Tripla EEE.

L’ingresso è libero. Prenotazione consigliata.

I VENERDÌ DEL LIBRO

“I Venerdì del Libro” è il nuovo ciclo di appuntamenti dell’Osteria Rabezzana, in programma dalle ore 18 alle 19.30 dall’8 marzo al 24 maggio, dedicato alla presentazione di libri, romanzi e saggi. Un aperitivo letterario - organizzato in collaborazione con Unipop Fondazione Università Popolare di Torino ed Edizioni Tripla EEE - per dare spazio alla voce degli scrittori in un luogo informale come l’Osteria Robezzana, nella Sala Botti, tra uno spritz o un calice di vino accompagnati da stuzzichini o una merenda sinoira.

