Il rettore Geuna risponde a Meloni: "Nessun boicottaggio, gli altri accordi con Israele restano in piedi"

A margine di un evento per la giornata nazionale delle Università, il rettore Stefano Geuna ha voluto rispondere alle critiche, specificando la natura del provvedimento. "Quello che è successo nel Senato accademico - ha dichiarato - è stata un'azione su un bando molto specifico, si è parlato di boicottaggio ma non è vero perché tutti gli accordi attualmente in vigore con le Università israeliane rimangono validi, non è questo quello che è successo".

"Nessun boicottaggio o antisemitismo"

"Su quel punto specifico è stata fatta una considerazione da parte della comunità accademica che credo vada rispettata per quello che è. Non è boicottaggio benché meno antisemitismo e credo che i fatti parlino da soli. Si tratta di una cosa molto specifica ma le collaborazioni con le università israeliane rimangono in piedi - ha aggiunto Geuna - Tutti gli interventi dei docenti del Senato accademico hanno sottolineato che non vogliamo boicottaggi perché non servono, che la scienza è e sempre sarà il ponte, anche e soprattutto nei momenti in cui ci sono difficoltà internazionali".