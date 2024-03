Basket |

Reale Mutua Basket Torino: nuovo sponsor entra in squadra, arriva ZetaTi Impianti

Società fondata nel 2008 dalla fusione di due società. Avino: "Ingresso che conferma la crescita della rete partner di Basket Torino"

Nuovo sponsor per la Reale Mutua Basket Torino

Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di annunciare l’ingresso di ZetaTi Impianti S.r.l. tra gli sponsor del club gialloblù. La ZetaTi Impianti S.r.l. è un’azienda che opera nel settore impiantistico svolgendo attività di costruzione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, impianti radio e televisivi, trasmissione dati e telefonia, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti antincendio e di cabine MT/ BT.



La società è stata costituita nel 2008 dalla fusione di due società di impianti elettrici operanti già da tempo sul territorio. I soci amministratori Pietro Attilio Zampieri e Francesco Zampieri hanno migliorato e reso efficiente la propria struttura con nuove figure tecniche ed amministrative al fine di rispondere con maggiore attenzione alle esigenze della propria Clientela. “Siamo felici e orgogliosi di dare il benvenuto a ZetaTi Impianti S.r.l. nel network di aziende partner di Basket Torino. Siamo entusiasti di questo accordo che rappresenta non solo una nuova collaborazione con un’azienda consolidata sul proprio mercato, ma anche un’ulteriore conferma della crescita della rete di aziende partner di Basket Torino, con l’ingresso di nuove realtà legate al nostro territorio,” dichiara David Avino, Presidente di Basket Torino.



“Diventare sponsor della Reale Mutua Basket Torino ci entusiasma e ci riempie di orgoglio. Questa importante partnership rappresenta per noi un traguardo dopo anni in cui la nostra azienda ha avuto una grande crescita sul territorio, ma al tempo stesso rappresenta un punto di partenza per affermarci sempre più nel nostro mercato e intraprendere con il nostro partner questa nuova avventura", dichiara Pietro Attilio Zampieri, Titolare della ZetaTi Impianti S.r.l.

