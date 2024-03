I giochi da Casinò più strani che non conoscevi

I giochi sono una delle più antiche e divertenti forme di intrattenimento ideate dall’essere umano: conosciuti già all’epoca delle antiche civiltà, come quella greca, molti di questi hanno nel corso del tempo subito delle evoluzioni, sono nate nuove varianti e ancora oggi sono tra i più apprezzati al mondo grazie anche alla loro presenza nelle diverse piattaforme online.

I casinò online, infatti, continuano a catturare l'attenzione di sempre più giocatori grazie alla loro facilità d'accesso, alle app per dispositivi mobili e alla vasta gamma di opzioni di gioco disponibili, opzioni che spesso includono giochi dai nomi intriganti o dalle origini misteriose in grado di catturare l'immaginazione e stimolare la curiosità dei potenziali partecipanti. Vediamo allora subito insieme alcuni dei giochi casino con i nomi più particolari e come funzionano.

Se si è alla ricerca di una vera e propria guerra con il dealer allora War Game è il gioco adatto. Noto per la sua semplicità e per il grado di coinvolgimento dei suoi giocatori, questo gioco prevede l’utilizzo di sei mazzi di carte francesi, con l'asso come carta più alta e il due come carta più bassa.

Il meccanismo di questo gioco è davvero intuitivo: il croupier distribuisce una carta a sé stesso e una ai giocatori, entrambe scoperte. A questo punto, ci sono tre possibilità:

· Se la carta del giocatore è più alta di quella del banco il giocatore vince;

· Se la carta del giocatore è più bassa di quella del banco il giocatore perde;

· Se le due carte hanno lo stesso valore si può scegliere di ritirarsi (perdendo metà della puntata iniziale) o di andare in guerra (in questo caso il banco darà due carte, una a sé stesso l’altra al giocatore e chi la ha carta più alta vince. In caso di parità vince chi ha dichiarato guerra)

HighLow è un altro gioco dalla meccanica semplice ma intrigante che prevede l’utilizzo di un solo mazzo di carte francesi, dal quale il croupier scopre una carta. L’obiettivo del giocatore in questo caso è indovinare se la prossima carta scoperta sarà più alta o più bassa della precedente. In caso di vittoria si hanno a disposizione due possibilità:

· Prendere la vincita;

· Proseguire e puntare la scommessa iniziale e la vincita appena ottenuta.

Gli amanti del bingo troveranno invece in Keno una divertente variante, giocata con una scheda di ottanta numeri. Dopo aver puntato, occorre scegliere venti numeri e sperare che corrispondano a quelli estratti dal banco. Con una storia che risale a oltre duemila anni fa in Cina, il Keno offre ai giocatori la possibilità di scegliere i propri numeri fortunati.

La Telesina, infine, è una variante del poker a cinque carte, probabilmente italiana, il cui nome sembra derivare dallo stato americano del Tennessee. Si gioca con un mazzo di carte francesi, ma alcune carte vengono rimosse in base al numero di giocatori. Il gioco prevede una serie di puntate e distribuzioni di carte, con il vincitore determinato dal punto più alto.

Quelli che abbiamo appena visto insieme sono giochi meno noti rispetto ai più comuni poker e blackjack, che tuttavia riescono a trasportare il giocatore in un mondo divertente e affascinante.

Con nomi accattivanti e regole coinvolgenti, questi giochi offrono un'esperienza di gioco unica e stimolante per chiunque voglia provare qualcosa di diverso dal solito e meno conosciuto.