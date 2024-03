Moncalieri onora le vittime del Covid con una targa al cimitero. Montagna: "Per non dimenticare"

Da alcuni giorni al cimitero di Moncalieri c'è una targa che ricorda le vittime del coronavirus. Per non dimenticare coloro che hanno perso la battaglia per la vita, nei tremendi giorni della pandemia, un luogo dove fermarsi a riflettere o per recitare una preghiera.

L'iniziativa dell'assessore Michele Morabito

L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore Michele Morabito, ha trovato subito d'accordo il sindaco Paolo Montagna, che al termine della breve cerimonia ha dichiarato: "Questo è stato fatto in memoria di chi non ce l’ha fatta, nella giornata nazionale delle vittime del Covid. Con la scopertura della targa dedicata ai nostri cari vinti dal virus, mi tornano alla mente quei giorni e quelle notti che non dimenticherò mai, perché hanno lasciato un segno indelebile nella mia vita di uomo e di sindaco".

Montagna: "Giorni che non dimenticherò mai"

Moncalieri, insomma, non dimentica, anche se oggi per fortuna quei giorni terribili sembrano molto lontani. "Adesso abbiamo un luogo in più, nei pressi della cappella del Cimitero di strada Torino, per ricordare e per piangere insieme, come fanno le grandi Comunità", ha concluso il sindaco di Moncalieri.