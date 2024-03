Giancane: a 10 anni dal debutto di Carne il concerto sul palco dell'Hiroshima Mon Amour

A dieci anni dal suo primo EP “Carne”, Giancane festeggia con un tour che lo porterà dal vivo a Hiroshima Mon Amour per 10 anni club tour sul palco alle 22 di venerdì 22 marzo.

EP di debutto del cantautore, pubblicato il 12 dicembre 2013, “Carne” è un’invettiva contro i luoghi comuni dell’essere umano: la società degenere che annega in un letto di sabbie mobili fatto di contraddizioni, il mondo annoiato e passivo degli anziani, incapaci di realizzarsi nella vita e ora buoni solo a criticare tutto e tutti.

“Alla fine sono passati 10 anni, chi lo avrebbe mai detto! Per l’occasione ci sarà una ristampa in edizione limitata del primo ep “Carne” e faremo dei concerti speciali in giro per il meraviglioso italico stivale, le date le trovate qui sotto se volete venire a festeggiare con noi: vvb . ”

Ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto e autore della colonna sonora della serie Tv di Zerocalcare, Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca. Dal 2013, Giancane, come un cowboy metropolitano, si aggira per le vie della sua città: la sua chitarra è carica a pallettoni country folk e rock’n’roll, che il cantautore usa senza pudore. Cambia outfit, ma tiene con sé la consueta museruola, tanto amata e tanto odiata. Esaurita la prima tiratura, il 22 ottobre 2016 esce “Una vita al Top Deluxe”, che viene accolto con entusiasmo da critica e pubblico. Nel 2018 esce “Ipocondria”, il singolo di Giancane feat. Rancore, ultimo estratto da “Ansia e Disagio”. Nel 2021 firma la colonna sonora di “Strappati Lungo i Bordi”: raccolta di brani del cantautore romano che compongono la colonna sonora della serie di animazione “Strappare lungo i bordi”, scritta e diretta da Zerocalcare. A giugno 2023 pubblica il suo nuovo album “Tutto Male”, oltre alle musiche scelte da Zerocalcare ancora una volta per la sua serie “Questo mondo non mi renderà cattivo”, raccolte in “Sei in un Paese meraviglioso”.

Per info: https://hiroshimamonamour.org/