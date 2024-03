A Pomaretto di parla di sostenibilità dell’energia termica del legno

Si parlerà di sostenibilità nel settore dell’energia termica del legno domani, venerdì 22 marzo, a Pomaretto. L’incontro, dal titolo, ‘Riscaldamento rinnovabile e sostenibile l’energia termica certificata Pefc per territori e comunità green’ è promosso da Pefc Italia, l’associazione che governa il programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale nell’ambito del Progetto Cloudwood. Collaborano Uncem, i Comuni di Pomaretto e Massello, l’Unione Montana Val Chisone e Germanasca, la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta. L’appuntamento è per le 9,30 e durerà fin verso le 13,30. Per iscriversi clicca qui.