Rivoli, il sindaco Tragaioli si candida per il secondo mandato

Sarà un centrodestra compatto quello che a Rivoli i prossimi 8 e 9 giugno sosterrà unito Andrea Tragaioli nella sua seconda corsa a sindaco. Oggi venerdì 22 marzo 2024 dalla terrazza della Cdc di Rivoli è stata presentata la candidatura e le sei liste che correranno: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Democrazia Cristiana e due liste civiche. Presente anche il Presidente della Regione Alberto Cirio, i consiglieri regionali e i parlamentari delle forze di Centro Destra.

"Mi ricandido per continuare a cambiare Rivoli" ha detto il primo cittadino uscente. "In questi anni abbiamo risolto problemi che la città si portava dietro da decenni e imbastito progettualità che le daranno il prestigio e l’orgoglio che merita. Tutto ciò lo abbiamo fatto in molto meno di un mandato, perché il Covid, qui come in tutta Italia, ha stravolto i piani dei sindaci. Ma abbiamo dimostrato di saper lavorare nel solo interesse dei rivolesi, gestendo l’ordinario e l’emergenza, senza rinunciare a immaginare la città nel prossimo futuro. E vogliamo continuare a farlo ancora insieme".

“Ancora Insieme Rivoli” è lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale. "La passione verso questa città ha guidato me, la giunta e tutti i consiglieri di maggioranza in questi 5 anni. Poter rappresentare Rivoli vuol dire starle accanto ogni giorno: è un onore ed è un amore", ha sottolineato Tragaioli.